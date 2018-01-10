Подсевший на кокос Пригожин готовит преступление

Певица Валерия порадовала поклонников новой фотографией. В своем Instagram она опубликовала снимок с отдыха.

На нем запечатлена сама звезда вместе со своим мужем, известным продюсером Иосифом Пригожиным. На фотографии видно, что Валерия с супругом отдыхают заграницей: они одеты в летние наряды, вокруг растут пальмы, в руках у певицы кокос с трубочкой. Именно эта, казалось бы, незначительная деталь привлекла внимание подписчиков. Виной тому сама Валерия.

В подписи к фотографии она решила пошутить: "Муж "подсел" на кокос. Не может пропустить ни одну тележку, подумал даже о том, чтобы угнать... 😂😂😂 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)". Шутка певицы нашла отклик у ее читателей. Они развернули дискуссию, стоит или не стоит Иосифу Пригожину угонять тележку с кокосами.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 10, 2018 at 3:37 PST

"😂Хорошая зима. А тележку не надо угонять. Какая вы счастливая семья 😃♥️", "Я его поддерживаю. Очень вкусно. Пусть угоняет👍", "Это опасно..)", "😀 Чем бы Иосиф не тешился, лишь бы не плакал", "Зато экстрим получится если угоните", "😃😃😃Если можно и получится угнать , пусть угоняет,только пусть будет аккуратней☝️", "Иосику тележка очень идет", "Дешевле купить Есику такую кокосовую тележку 🤣👍". "Тележку надо брать, раз мужу нравиться 😁😁😁", – обсуждали подписчики.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 9, 2018 at 2:03 PST

Сам Иосиф Пригожин никак не прокомментировал информацию о своей страшной зависимости. Последний пост в его Instagram опубликован 9 января. На видео знаменитый продюсер предстает в роли обленившегося барина. Валерия, которая снимает видео, с наигранным возмущением комментирует: "Вы посмотрите! Ноги ему массируют, полный сервис. Ему даже пальцем лень пошевелить! другие его пальцем работают". После этого пара начинает хохотать.