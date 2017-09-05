Брат Пригожина повесил на Валерию страшные долги

Родственник прикрылся громкой фамилией. Корреспондент Dni.Ru выяснил подробности.

В программе "Секрет на миллион" на НТВ 9 сентября зрители увидят продолжение выпуска с Валерией. Во второй части откровенного разговора с Лерой Кудрявцевой певица раскроет тайны личной жизни и расскажет о семейных драмах, которые скрывала долгие годы.

В студию, например, придет третий муж Валерии и ее продюсер – Иосиф Пригожин. Артистка расскажет, смог ли супруг стать отцом для ее детей и почему у них нет совместного ребенка. Звездная пара впервые раскроет правду о скандале с детьми Пригожина от предыдущего брака. Его дочь Даная тоже появится в студии и поведает, почему долгое время и слышать не хотела о своем знаменитом папе и его жене.

Расскажет певица еще об одной семейной неурядице. Брат Пригожина, прикрываясь звездной фамилией, наделал долгов, за которые Валерия с Иосифом расплачиваются по сей день.

Напомним, в первой части программы поддержать артистку пришла ее дочь Анна Шульгина. Не секрет, что девушка состоит в серьезных отношениях с рэпером Слэмом. Валерия не стала скрывать, что не в восторге от выбора наследницы. "Мне трудно представить его в роли мужа и отца детей. Я не знаю почему. А как молодой человек – пусть будет, да", – любезно разрешила Валерия.

При этом Анна, заявившая, что у нее нет секретов от матери и у них прекрасные отношения, сказала, что не будет прислушиваться к Валерии. "80% из 100 – что я поступлю по-своему. Это моя жизнь. И даже если я наступлю на грабли, это будут мои грабли", – отрезала Шульгина.