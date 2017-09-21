Орбакайте гордится скандальным сыном

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте вступилась за своего сына Никиту Преснякова. В последнее время молодой человек попадает в различные скандалы, но знаменитая мать на его стороне.

В жизни наследника прославленной династии не самые простые времена. Его не ругает, разве что, ленивый. После того как пвнук Пугачевой нахамил журналистам, оплатившим его свадьбу, и ни за что обидел Николая Баскова своей публикацией в Instagram, на него обрушился шквал критики. Кристина Орбакайте прокомментировала свое отношение к проделкам своего отпрыска.

"Это сами журналисты раздувают скандалы", – считает знаменитость. "Он молодой, сам всему научится, как мы это делали в свое время. Учились на победах, удачах, промахах", – добавляет певица. Орбакайте призналась, что старается не говорить с сыном о возникающих у него конфликтах, к тому же и сам Пресняков-младший с мамой на подобные темы предпочитает не распространяться.

"Он у меня таких советов не спрашивает. И сам прекрасно находит выходы", – констатировала Кристина. Однако она не расстроена поведение наследника. Более того, она им гордится. "Меня радует другое. Сейчас он играет в Театре Луны. И все билеты на спектакли с его участием проданы. Вот это настоящий успех и удача, что он попал в такой проект, самоутвердился как певец и актер. Я была на этом спектакле и осталась в восторге. Для меня это – главное событие, а не скандалы, которые раздувают вокруг его имени", – говорит звезда.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 19 2017 в 5:51 PDT

Орбакайте отмечает, что в их семье на Никиту не обижаются за то, что он не хочет упоминать родственников в прессе. Кристина уверена в том, что он правильно поступает, поскольку хочет всего добиться своими силами, передает Sobesednik.ru.