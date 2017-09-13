Басков высмеял внука Пугачевой

В эфире программы "Звездный допрос" на МУЗ-ТВ певец Николай Басков прокомментировал резкое высказывание Никиты Преснякова. К словам внука Аллы Пугачевой он отнесся с юмором.

В беседе со знаменитостью ведущий Андрей Разыграев затронул тему конфликта с наследником звездной династии. В конце августа тот нелестно высказался о поклонниках поп-музыки и лично Николае Баскове.

"Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Правильно выразился тут кто-то: "Я же не иду к Баскову в Instagram и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит..." Я такой, и такая моя музыка. На Западе такая музыка стадионы собирает. И? Думаете, все, кто слушают такое – дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают, чем среднестатистический человек", – написал Никита в своем микроблоге.

Поклонники Баскова посчитали это прямым оскорблением народного артиста России. А Николай признался, что не обиделся. "Мне позвонил Володя Пресняков, отец Никиты, и сказал, что он очень переживает из-за того, что совершенно не то имел в виду, а журналисты в контексте это все усугубили. То, что прозвучало из уст Никиты Преснякова, мне не было обидно, потому что его родственники – и Алла Пугачева, вершина шоу-бизнеса, и Кристина Орбакайте, и Владимир Пресняков – все находятся в популярной музыке. Может быть, он хотел отрубить свое отношение к поп-музыке", – предположил артист.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 22 2017 в 9:15 PDT

"Мне кажется, он в самом начале своего пути, ему хочется найти себя. Приятно, что из огромного количества артистов Никита Пресняков решил, что вся поп-музыка зациклена на мне", – улыбнулся певец. Николай отметил, что они с Никитой работают в разных жанрах, поэтому спорить о музыкальных пристрастиях незачем.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 11 2017 в 2:42 PDT

Ведущий коснулся и темы брака певца с моделью Викторией Лопыревой. Артист подтвердил, что намерен жениться, но раскрыть подробности отказался. "Свадьба, скорее всего, будет идти на федеральном канале в прямом эфире, поэтому я не могу рассказывать ничего конкретного", – пояснил Басков.

Зато певец намекнул, что медовый месяц они проведут в любимом пятизвездочном отеле на Мальдивах. Правда, в январе, поскольку у Лопыревой очень плотный график.