Певица Валерия осуществила давнюю мечту

Певица Валерия на своей странице в Инстаграм выложила совместный снимок с мужем Иосифом Пригожиным из французской Бургундии. Она призналась, что давно мечтала побывать там.

Жизнь звезд полна путешествий по разным странам. Однако не всегда артистам удается насладиться красотами новых мест – почти все время у них съедает работа.

Выкроить время на отдых удалось Валерии и Иосифу Пригожину – они отправились во Францию. "Давно мечтали побывать в Бургундии", – написала на своей странице в Instagram Валерия. Снимок был сделан именно в этом историческом регионе. Впрочем, на долгий отдых семейной паре рассчитывать не приходится.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Авг 5 2017 в 11:17 PDT

"По дороге в Париж, где 8,9 августа будем снимать клип на песню "Сердце разорвано" , решили два дня посвятить путешествию по этому уникальному региону", – объяснила Валерия. О том, когда клип можно будет видеть на экране она не уточнила.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Авг 5 2017 в 3:29 PDT

Пользователи Сети пришли в восторг от снимка. Большинство комментаторов не смогли сдержать своего восхищения тем, как органично смотрятся вместе Иосиф Пригожин и Валерия: "Вы очень красивая и счастливая пара...семья! Очень радуюсь за Вас! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивое фото с обворожительными и добрыми улыбками", "от Валерии я просто в восторге такая красивая и ухоженная женщина", "Любим вашу пару! Успехов вам во всем!", "Красивые места!!! Красивые люди!!!! 💐💐💐💐💐💐".

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Авг 4 2017 в 9:00 PDT

Отметим, ранее Валерия делилась со своими подписчиками фотографиями, сделанными из других мест во Франции и Италии, а также поделилась своими мыслями о путешествиях вдвоем. "Раньше путешествовали огромной семьей, сейчас собраться всем вместе очень сложно, чаще стали ездить вдвоем. Грустно немного, но появилась бОльшая свобода – где хотим, там и останавливаемся, заранее ничего можно не планировать", – рассказала она.