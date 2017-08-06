Певица Валерия осуществила давнюю мечту
Жизнь звезд полна путешествий по разным странам. Однако не всегда артистам удается насладиться красотами новых мест – почти все время у них съедает работа.
Выкроить время на отдых удалось Валерии и Иосифу Пригожину – они отправились во Францию. "Давно мечтали побывать в Бургундии", – написала на своей странице в Instagram Валерия. Снимок был сделан именно в этом историческом регионе. Впрочем, на долгий отдых семейной паре рассчитывать не приходится.
"По дороге в Париж, где 8,9 августа будем снимать клип на песню "Сердце разорвано" , решили два дня посвятить путешествию по этому уникальному региону", – объяснила Валерия. О том, когда клип можно будет видеть на экране она не уточнила.
Пользователи Сети пришли в восторг от снимка. Большинство комментаторов не смогли сдержать своего восхищения тем, как органично смотрятся вместе Иосиф Пригожин и Валерия: "Вы очень красивая и счастливая пара...семья! Очень радуюсь за Вас! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивое фото с обворожительными и добрыми улыбками", "от Валерии я просто в восторге такая красивая и ухоженная женщина", "Любим вашу пару! Успехов вам во всем!", "Красивые места!!! Красивые люди!!!! 💐💐💐💐💐💐".
Отметим, ранее Валерия делилась со своими подписчиками фотографиями, сделанными из других мест во Франции и Италии, а также поделилась своими мыслями о путешествиях вдвоем. "Раньше путешествовали огромной семьей, сейчас собраться всем вместе очень сложно, чаще стали ездить вдвоем. Грустно немного, но появилась бОльшая свобода – где хотим, там и останавливаемся, заранее ничего можно не планировать", – рассказала она.
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