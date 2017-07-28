49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в белье

Подписчики звезды удивлены. Певица облачилась в прозрачный пеньюар на красной ковровой дорожке фестиваля "Жара" в Баку.

В Баку стартовал музыкальный фестиваль "Жара", который организовали певец Эмин Агаларов, основатель "Русского радио" Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Хотя мероприятие позиционирует себя, как международное, большая часть артистов приехала из России. Певица Валерия, например, стала объектом бурного обсуждения и осуждения фолловеров из-за откровенного наряда.



"Красная дорожка "Жары" на пляже. На улице +38°C в тени. Спасли от теплового удара купальник и невесомая туника", – подписала снимок с торжественной части жена Иосифа Пригожина.

"Ну да, как-то не по статусу в трусах, даже если фигура хорошая! И Валерия далеко не Мадонна, чтобы так безбашенно выходить", "Не ну че за мода? Может, вообще в одних трусах щеголять? Не понимаю, зачем себя выставлять на показ", "С ума сходят, ради денег на все идут. Ну не прилично, чему учат наших девчонок", "Последние вздохи молодости", "Перегрелась явно! И зачем?", – выразили неодобрение относительно образа певицы поклонники.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Июл 28 2017 в 8:38 PDT

Напомним, в столицу Азербайджана съехались самые популярные российские исполнители. Артисты продемонстрировали свою наряды, многие из которых оказались провокационными. Ольга Бузова и Светлана Лобода походили на невест в своих белых платьях. Если туалет Бузовой пришелся по вкусу, то сарафан Лободы фанаты сравнили с ночной сорочкой.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Июл 28 2017 в 3:33 PDT



