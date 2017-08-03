Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала

Источники на Первом канале в подробностях рассказали о конфликте ведущего Андрея Малахова и продюсера Натальи Никоновой. Судя по всему, звездный журналист решил уйти после того, как его шоу "Пусть говорят" захотели переформатировать.

Продолжение: Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала

Проблемы у Малахова начались в мае 2017 года – именно тогда Никонова вернулась на Первый канал. Продюсер затеяла глобальные изменения в одном из самых популярных телешоу страны – передаче "Пусть говорят".

Никонова предложила больше говорить о политических темах во время программы. Именно это разозлило команду Малахова, сообщают источники телеканала "Би-би-си".

Сотрудники Первого канала сообщили, что задача Никоновой – "перетрясти общественно-политический блок передач". Судя по всему, изменения пришлись не по нраву звездному телеведущему. Тем не менее, что-то утверждать пока рано: сам Малахов никак не комментирует скандал.

Напомним, слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в начале августа. Несколько источников сообщали о том, что причиной скандала стал конфликт с продюсером Никоновой.

Публикация от @malakhov007 Июл 26 2017 в 4:00 PDT

Некоторые предполагают, что звездный телеведущий сам придумал "информационную бомбу". Существует мнение, что таким образом он пытается надавить на главу канала Константина Эрнста.

Сообщалось, что Малахов перейдет на работу в ВГТРК. Позже телеканал опроверг эту информацию.