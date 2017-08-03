Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
Проблемы у Малахова начались в мае 2017 года – именно тогда Никонова вернулась на Первый канал. Продюсер затеяла глобальные изменения в одном из самых популярных телешоу страны – передаче "Пусть говорят".
Никонова предложила больше говорить о политических темах во время программы. Именно это разозлило команду Малахова, сообщают источники телеканала "Би-би-си".
Сотрудники Первого канала сообщили, что задача Никоновой – "перетрясти общественно-политический блок передач". Судя по всему, изменения пришлись не по нраву звездному телеведущему. Тем не менее, что-то утверждать пока рано: сам Малахов никак не комментирует скандал.
Напомним, слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в начале августа. Несколько источников сообщали о том, что причиной скандала стал конфликт с продюсером Никоновой.
Некоторые предполагают, что звездный телеведущий сам придумал "информационную бомбу". Существует мнение, что таким образом он пытается надавить на главу канала Константина Эрнста.
Сообщалось, что Малахов перейдет на работу в ВГТРК. Позже телеканал опроверг эту информацию.
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