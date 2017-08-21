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Шоу-бизнес

Фото Татьяны Навки из роддома произвело фурор

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Татьяна Навка отмечает важную дату. Сегодня, 21 августа, исполнилось три года ее дочери Надежде, в честь сего фигуристка обнародовала фотографию, сделанную в роддоме.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей в кровати вскоре после родов. На руках усталая, но совершенно счастливая фигуристка держит новорожденную дочь Надежду. "Самый лучший день !!! 3 года назад. Как 1 день 👼🏻🙊🙉🙈 " – подписала трогательный снимок спортсменка.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Прославленная фигуристка получила множество поздравлений в комментариях к фотографии. "Милахи😀👑🎂🎉🎊📣🎠🎼🌹🌹🌹", "Татьяна с Днем Рождения Наденьки!!! Желаю Вам крепкого здоровья и красоты!!! Будьте всегда лучшими и искренними Девчулечки!!!", "Поздравляю сладкую Надюшу!!!", "С Днем Рождение очаровательную и милую Наденьку и красотку мамочку!", "Будьте счастливы и любимы‼️‼️‼️Мира доброты и всего всего чего сами себе желаете 💐🌷🌸🌺🌼🌹✈️" – рассыпались в комплиментах Татьяне Навке подписчики.

В недавнем интервью спортсмкенка отметила, что Надежда собрала лучшие качества ее и мужа, а также прочих родственников. "Может быть спокойной, может шебутной, игривой. Уже с детства – настоящая женщина, любит садиться за мой туалетный столик и, подражая маме, делает вид, как будто накладывает макияж. На это очень забавно смотреть. Несмотря на то, что она еще совсем маленькая, дочка любит жизнь, ей все нравится, у нее горят глаза. Обожает петь, танцевать, читать, плавать, ходить в цирк, зоопарк. Уверена, она вырастет лучезарным, интересным, многогранным человеком. Главное, что ее окружает много любящих людей. Это и есть счастье", – уверена Татьяна.

Днями ранее фигуристка и ее супруг,  пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметили вторую годовщину совместной жизни. В честь "бумажной свадьбы" Татьяна выложиласовместное с мужем фото, подписав его так: "Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!"

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков сочетались браком в августе 2015 года. Торжество прошло в Сочи. На нем присутствовало множество представителей отечественного шоу-бизнеса, начиная с Филиппа Киркорова и заканчивая Леонидом Агутиным. Навка не устает уверять, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой женщиной.

Автор: Наталья Аряева21 августа 2017, 16:49
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