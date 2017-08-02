Мужики с клюшками набросились на оскандалившегося Малахова

Хоккеисты взялись за звезду Первого канала. Они хотят убить дух зайцев – и популярного телеведущего позвать, и пропиариться ввиду отсутствия других громких поводов и побед.

Хоккейный клуб "Спартак" не остался в стороне от истории с возможным уходом Андрея Малахова с Первого канала. Представители красно-белых написали ведущему "Пусть говорят" официальное письмо, в котором выразили обеспокоенность таким решением Андрея.

"Если ваш уход с главного федерального телеканала станет реальностью, отечественное телевидение лишится одного из самых ярких и профессиональных ведущих, а телезрители испытают серьезный дискомфорт, лишившись возможности привычно проводить время у телевизора в вашей компании", – говорится в обращении.

А потом хоккеисты набросились на Малахова с оригинальным предложением "не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей". "У нас вы можете раскрыть новые грани своего таланта и окунуться в бездонный мир хоккея" – написал генеральный директор "Спартака" Андрея Веревко. Он, видимо, не знает, что на Первом канале Малахову, как говорят, платили по 700 тысяч рублей в месяц, поэтому и соблазнять его надо стоит явно бОльшим суммами.

Болельщики "Спартака" это открытое обращение руководства клуба к популярному телеведущему не одобрили. "Это единственное, чем обеспокоены в Спартаке?", "Вновь 20 место по итогам сезона намечается? Вот он – отличный пиар-ход", "Спартак" в каждой бочке затычка, когда уже чемпионом станет? Вот вопрос на века", "Стоп, стоп! Сегодня разве 1-е Апреля?! Вы серьезно?!", "Чур, чур, чур, он же не дай бог еще согласится! Тогда ему только Бородину в пару и будет пустой сарай на матчах", – злословят фанаты.