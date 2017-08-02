Андрей Малахов написал заявление

Ведущий "Пусть говорят" уехал из страны из-за разгорающегося скандала. Он решил переждать эту волну в спокойной Европе.

Страсти накаляются – кажется, не осталось издания или новостного агентства, которое не сообщило бы о переходе Андрея Малахова на канал "Россия". Версии, расследования, предположения, домыслы... Кто говорил, что Малахов не поладил с новым продюсером программы "Пусть говорят", другие утверждали, что конкуренты посулили ему великие миллионы, третьи считали, что Андрею просто захотелось большей творческой свободы. Словно по Лермонтову: "Земля тряслась – как наши груди, смешались в кучу кони, люди".

На Первом канале на всю эту возню смотрят философски. И ничего не комментируют. Там знают, что, как пели герои мюзикла "Призрак оперы", "любой ажиотаж благотворен для продаж". В данном случае – для поднятия рейтингов, увеличения зрительского интереса и притока денег рекламодателей.

Программа "Пусть говорят" сейчас на каникулах, в эфир идут повторы старых выпусков. А Андрей Малахов только что провел в Баку фестиваль "Жара", который будет показан на Первом в августе, а потом, как выяснили Dni.Ru написал в отделе кадров Первого канала заявление на заслуженный отпуск и уехал покорять Европу.

Так что очень может быть, что вся эта шумиха раздута искусственно – хитрые телевизионщики нагнетают обстановку перед стартом нового телесезона в сентябре, чтобы вся страна припала к экранам в надежде увидеть, где теперь любимый Андрюша.