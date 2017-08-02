Навка снова стала невестой

Фигуристка чувствует себя безгранично счастливой. Поклонники оценивают ее свадебный наряд.

Пара фигуристки Татьяна Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отметила вторую годовщину совместной жизни. Это так называемая "бумажная свадьба". Бумага, как известно, не отличается прочностью и устойчивостью к каким-либо неблагоприятным воздействиям,вот и бумажная свадьба также не прочна в плане отношений. Могут разгореться конфликты, которые способны потушить только теплые чувства к партнеру.

К счастью, конфликты – это не про пару Навки-Пескова. У них в доме царят мир и любовь. Олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram опубликовала трогательное совместное с мужем фото, подписав его "Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!". Белое платье, белые венок на голове – Татьяна показала, какая красивая и счастливая она невеста .

Поклонники поздравляют пару с семейной идиллией. Но, вместе с тем, обращают внимание и на детали. "У Пескова что шаровары, что штаны, что шорты все красные", "У Дмитрия Сергеевича и для зимы красные спортивки", "Не очень сочетается воздушное платье и красные трусы припрятаны", "Манит-манит Дмитрий Сергеевич красными труселями", – язвят подписчики.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 1 2017 в 9:15 PDT

Напомним, пара сочеталась браком в августе 2015 года. Торжество прошло в Сочи, а присутствовало там множество звездных персон, начиная с Филиппа Киркорова и заканчивая Леонидом Агутиным. Навка не устает уверять, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой женщиной.