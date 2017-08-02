Дмитрий Борисов о переходе из "Времени" в "Пусть говорят"

На Первом канале переполох из-за ухода Малахова. Нужно срочно найти нового ведущего "Пусть говорят", если Андрей решит-таки уйти к конкурентам.

До конца этой недели руководству Первого предстоит решить, кто займет место Андрея Малахова в самом рейтинговом проекте канала – "Пусть говорят". По слухам, легендарный ведущий покидает программу и уходит в аналогичное скандальное шоу к конкурентам.



Как рассказали Dni.Ru редакторы "Пусть говорят", пока Малахов отдыхал в Италии, в "Останкино" шли кастинги. Его роль "примерял" ведущий из Красноярска Александр Смолов, в прямом эфире высмеявший местных депутатов, решивших поднять себе зарплату. Второй кандидат – 31-летний Дмитрий Борисов, который знаком зрителям как лицо вечерних "Новостей", программы "Время" и модератор прямой линии с Владимиром Путиным.

Борисов свое участие в кастинге комментирует туманно. "Всем, кому меня мало на Первом канале в "Новостях" в 18:00, можно смело советовать включать программу "Время" в 21:00 – сейчас я веду и одно, и другое", – цитирует ведущего РИА Новости.

Однако редакторы говорят, что Дмитрий не попал в формат программы: он идеально читает новости с телесуфлера, но работать с аудиторией на скандальном ток-шоу не может. "В "Пусть говорят" он не вписался – эдакий пирожок без начинки, книжка без картинок", – заявил один из участников проб.

Тем временем стало известно, что в качестве ведущего ток-шоу рассматривается Рустам Солнцев. Бывший участник проекта "Дом-2" информацию пока не комментирует.

