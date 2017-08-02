Корчевников убит из-за Малахова

Смена ведущего "Прямого эфира" оказалась драматической. Эту историю все участники воспринимают болезненно.

Первый канал продолжает молчать касаемо главных новостей этих дней – возможной смены ведущего шоу "Пусть говорят" и закрытия программы "Сегодня вечером". Между тем медиасообщество бурлит, и уход Андрея Малахова на вторую кнопку все называют делом уже свершившимся.

Один из редакторов передачи "Прямой эфир" на условиях анонимности сообщил: "Сейчас у нас обсуждается новый дизайн студии. Новый ведущий в старых декорациях – как-то не очень. Вместе с Андреем Малаховым на "Россию 1" перейдет как минимум часть его команды".

После того как у "Прямого эфира" появится новый ведущий, прежний – Борис Корчевников – окажется не у дел. "Мне рассказывали, что он очень переживает. Понимаете, Боря жил своим шоу, из кожи вон лез, чтобы сделать его еще лучше. Он никогда не работал спустя рукава, выкладывался по полной. И тут его меняют на Малахова", – цитирует редактора сайт "Комсомольская правда". По его словам, Корчевников просто убит этой ситуацией.

На канале "Россия 1" надеются, что Малахов поднимет рейтинги "Прямого эфира" до уровня "Пусть говорят". Ну а сам он, рассказывают, радуется предоставленной творческой свободе. Немаловажную роль играет и зарплата. По слухам, на Первом канале Андрею платили около 700 тысяч рублей в месяц. Конкуренты якобы предложили гораздо больше.