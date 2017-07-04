У девятилетней дочери Панина заплетается язык

Журналисты встретились в Крыму с девятилетней дочерью эпатажного актера Алексея Панина Нюсей. По словам девочки, у нее уже язык заплетается от выступлений в суде из-за размолвки родителей.

Панин и его бывшая сожительница Юлия Юдинцева долгое время делили ребенка, закатывая сцены и устраивая скандалы на глазах у репортеров. В итоге актер забрал Нюсю у матери и уехал с ней в Крым.

Теперь девочка постепенно привыкает давать интервью представителям СМИ. Наследница Панина заявила акулам пера, что ей больше нравится находиться рядом с отцом, чем с мамой.

На вопрос о недавнем выступлении в суде Нюся со смехом ответила: "Я уже столько раз выступала, что уже язык заплетается". И действительно, дочь Панина неоднократно говорила, что хочет жить с папой.

Алексей сумел найти подход к своему ребенку. Он не ругает и не критикует свою малышку, поэтому Нюся воспринимает его как приятеля. "Папа мне как друг, а мама мне как родитель с указкой, – сравнила манеру поведения родителей девочка. – Если честно, папа даже в мой дневник не смотрит. Уроки обычно бабушка проверяет".

Панин покупает дочке желанные игрушки. "Папа у меня ничего никогда не отбирает в отличие от мамы. Один раз, когда я приехала к ней, она у меня отобрала телефон за то, что я звонила папе. Я плакала, но папа мне потом его все равно вернул. Потом она грозилась отобрать у меня все игрушки, если я не сделаю еще один текст по английскому языку. Точно такой же!" – пожаловалась на Юдинцеву девочка.

enter; width:100%;"> #АлексейПанин #Панин Стивен Тайлер с дочерью Лив Тайлер и Мик Джагер с дочкой Джорджией. Как у таких отцов, могли получится такие красивые дочери.❓❗️ Что Бог этим хотел сказать❓❗️������ Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 2 2017 в 8:56 PDT

По словам Нюси, ей очень тяжело вспоминать то время, когда она жила без отца. "Мама постоянно ругалась с бабушкой. Говорила ей, что хочет наложить на себя руки. И даже как-то раз пьяная пришла домой", – цитирует дочку Панина сайт "Комсомольская правда". Однако девочка призналась, что хотела бы примирения своих родителей. И еще малышка заступилась за отца. "Если кто-то будет моего папу обижать, я буду его защищать", – пообещала Нюся.