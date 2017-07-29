Самбурская доверила лицо профессиональному врачу

Певица и актриса Настасья Самбурская выложила фотографию из одного из столичных клубов красоты. На снимке рядом с ней опытный врач, которому она, по ее словам, доверяет свое лицо в непростом деле борьбы с первыми признаками старения.

"Знакомьтесь! Ольга Божок. Врач дерматовенеролог, косметолог, реабилитолог. Научный сотрудник РоФГБУ "РНЦ МРиК" Минздрава России! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – представила специалиста Настасья Самбурская. "Вот это я понимаю, внушительный список. Женщина поистине гениальная в своем деле", – добавила она.

Все регалии врача певица перечислила не случайно, ведь именно этому специалисту она доверила самую важную для публичного человека часть своего тела. "Очень важно, чтобы специалист обладал чувством меры! Свое лицо я доверяю только ей", – подчеркнула Самбурская. Своим подписчикам она также рекомендовала задуматься о косметических процедурах. "Не затягивайте, первые признаки старения лучше тормозить на ранней стадии, нежели потом перетягивать кожу с попы на лицо ;)", – посоветовала певица.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июл 28 2017 в 10:58 PDT

Отметим, Настасья Самбурская не стала уточнять, какие именно процедуры она проходила. Постоянные подписчики, следящие за жизнью актрисы, не усомнились, что речь идет точно не о хирургическом вмешательстве, поскольку над подобными вещами Самбурская ранее иронизировала.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 19 2017 в 9:20 PDT

Впрочем, нашлись среди подписчиков и те, кто увидел в ее словах намек именно на подтяжку лица. "Я думала, что у тебя лицо не подтянуто, а свое такое(((", – отметила одна из поклонниц.

Впрочем, остальные комментаторы ограничились комплиментами. Одни отметили прекрасный внешний вид певицы и актрисы, другие пришли в восторг от ее слов про перетягивания кожи "с попы на лицо".

Кроме того, подписчики подняли вопрос дороговизны процедур по борьбе с признаками старения. "Стоимость услуг этого чудесного косметолога?Цифра шестизначная видимо?", – поинтересовался один из комментаторов. "Это при условии, что есть деньги", – заметил другой. Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал тратить деньги в первую очередь на здоровье и красоту, а не мелкие удовольствия, тогда, мол, и бюджет сходиться будет.