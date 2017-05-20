Самбурская показала изуродованное пластикой лицо
"Девчули, мои хорошие! Нашла отличного пластического хЕрурга. И тут же потеряла по своей глупости. Если кто-нибудь узнает его работу по моему лицу, умоляю, сообщите ему, что мне все понравилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Настасья Самбурская на своей странице в Instagram.
На снимке, под которым появилось это обращение, Самбурская оказалась сама на себя не похожа. "Удивительные" преобразования во внешности, к счастью поклонников актрисы, случились не по мановению скальпеля хирурга, а по прихоти вооруженного графическим редактором умельца. Он старательно воссоздал все самые типичные проблемы дам, в погоне за искусственным улучшением внешности потерявших чувство реальности.
Глаза Настасьи Самбурской стали меньше, нос приобрел неестественную форму, поднятые и увеличенные скулы придали всему лицу инопланетную "изюминку", ну а довершили образ огромные "пельмени" губ. Для сравнения справа от снимка был помещен оригинал.
Поклонники с воодушевлением встретили очередной розыгрыш Настасьи Самбурской. Впрочем, нашлись и не столь сообразительные пользователи Сети, которые поспешили разоблачить актрису. "Это фотошеп видно четко", "Что за шоп", "что за стремный фотошоп? 10-летний делал", – возмутились подписчики.
Кто-то и вовсе принял метаморфозу за чистую монету. "Что натворила, что ты сделала собой моя любимая актриса(((😭😭", – пришел в ужас поклонник Самбурской. Впрочем, большинство комментаторов разглядело в снимке иронию над современными "красотками", полностью теряющими человеческий облик в погоне за совершенством.
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