Шикарная Бузова в прозрачном боди поставила всех на уши

Ведущая "Дома-2" и новоиспеченная певица Ольга Бузова снялась в провокационной фотосессии, в очередной раз поставив на уши интернет. Бывшая жена футболиста позирует в прозрачном кружевном наряде, выставив вперед бесконечные ноги.

Говорят, развод пошел на пользу Ольге. Она стала кумиром тинейджеров, а ее хиты звучат из каждого утюга. Более того, Бузова хорошеет день ото дня. Недавно в интервью артистка заявила, что, может, она и не красавица, но фигура у нее идеальная.

Новое фото в Insgaram звезды подтверждает ее слова: ноги у артистки от ушей. Фигура – восторг. А по поводу лица сказать что-либо сложно, она его спрятала под кружевной черной маской в стиле недавнего садо-мазо-хита "50 оттенков серого". Правда, в подписи к снимку Ольга немного изменила название: "♠️♠️♠️ #50оттенковБузовой".

Изумленные смелостью певицы подписчики принялись комментировать то, что она выставила на всеобщее обозрение. "ШИКАРНЫЕ, длинные ноги!!!", "Я сейчас как лемур из Мадагаскара ору: "Ногииииии!!!! Нооооогииии!", "вот это ноги 😻👌😏", "Фигура шикарная, куколка", "Аааааа, бооооже Ты шикарнааааааая Прооосто 💣🔝 я восхищаюсь... ты нереальная, красоткаааа💖💖💖лучшая", – восторгаются комментаторы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 12 2017 в 9:16 PDT

Отметим, что без негатива не обошлось, должны же быть и злопыхатели среди 9,9 миллионов подписчиков Бузовой. Эти хейтеры сравнили артистку с девушкой не самого тяжелого поведения, обвинили в пошлости и принялись дискутировать на тему того, что Ольга подает дурной пример подросткам с неокрепшей психикой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 23 2017 в 11:40 PDT

Отметим, что это далеко не первый смелый наряд артистки. Недавно исполнительница была с концертом в Анапе. Там она блистала в крошечном топике, коротких шортах, колготках в сетку и с ремнями на бедрах. Кому-то такая Бузова весьма приглянулась. Пользователи Сети посчитали ее сексуальной и роковой, хотя были и те, кому ее образ показался похабным.