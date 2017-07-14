Бузову и Бородину обругали за издевки над беременной

Ксения Бородина и Ольга Бузова поиздевались над звездой Большого театра Анной Тихомировой, сделавшей шпагат на последних неделях беременности. Услышав шутки ведущих "Дома-2" в адрес балерины, пользователи Сети обругали девушек.

Ксения и Ольга решили заткнуть за пояс Ивана Урганта и теперь тоже комментируют актуальные и забавные новости в эфире "Дома-2". У шоумена это довольно часто выходит удачно, а вот юмора Бородиной и Бузовой люди не поняли.

"Звезда Большого театра Анна Тихомирова сделала шпагат на восьмом месяце беременности. Танцовщица и ее супруг, премьер Большого театра Артем Овчаренко, станут родителями где-то в конце июля-начале августа, – сообщила зрителям Ксения. – Служебный роман звезд балета длился восемь лет, а в прошлом августе эта красивая пара сыграла роскошную свадьбу".

Тут в беседу включилась веселая Ольга Бузова. "А мне кажется, она может сесть на шпагат, родить так спокойненько и не заметить. Первые незаметные роды", – сострила Ольга. Соведущий подыграл новоиспеченной певице: "Или во время выступления родить. Представляешь, "Лебединое озеро", и вдруг появляется маленький утенок, дополнительный человек в труппе".

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Июл 14 2017 в 12:50 PDT

Далее высказалась Бородина: "Ребята, вот вы представляете, какое там сейчас положение ребенка? Мне кажется, он просто там сейчас сидит на шпагате, чтобы не выпасть. Держится, чтобы не выпасть: "Маааать, не надо! Еще рано!! Не сейчас! Подожди!"

Фрагмент этого выпуска новостей "Дома-2" попал в Сеть. Послушав шутки над беременной балериной, комментаторы, не стесняясь в выражениях и периодически переходя на мат, разнесли в пух и прах ведущих шоу и всех причастных к нему.

Публикация от Tikhomirova Anna (@tikhomirova_anna_official) Июл 3 2017 в 12:53 PDT

"А зачем прикалываться над неродившимся ребенком? зависть так и прет, что у одной что и у другой", "Полнейший дебилизм этого шоу!!!!👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻", "Дом 2 сплетни – это лишнее уже на телеэкране. Бородина и Орлова – сами рожали. Матери – не стыдно???????? очень не красиво обсуждать беременную женщину", "Бутовой бы для начала своих детей самой родить, а потом рот открывать.. а от Бородиной не ожидала подобных высказываний", – вступились за беременную балерину люди.

Другие отметили, что им уже неинтересно смотреть этот проект и все, что с ним связано. "Конченые сценаристы, кто придумывает всю эту шляпу", "совсем неинтересно смотреть если честно!!!", "Почему мне стыдно за этих людей", "Уберите, нормальные отношения показывайте, Плагиат Камеди Клаб включили", "Еще бы Урганта позвали, кошмар", "Какой ужас, какое гнилье льют ведущие!!!! В суд еще никто не подал?", "Смотреть противно, чем дальше, тем страшнее", "Ужас какой", "Уже не знают как заинтересовать зрителей, полный бред и эти сплетницы, и школа актерства, эти дни вообще не смотрю дом-2", "Что за глупые разговоры", "Низко", "Пусть сами смотрят это 💩", "СПЛОШНОЙ БРЕД СИВЫХ КОБЫЛ..", "Ой Бузова.." юмористка"))", "Дурдом", – негодуют комментаторы.

Некоторые отметили любопытный факт. Ксения публично критикует других людей, а сама за негативные реплики в соцсетях отправляет оппонентов в черный список. "Боже какой бред они несут и ведут. Как будто мы не читаем новости. Обсуждают других, стебутся, а как над ними, то они блокируют или удаляют коменты", "Других пообсуждать горазды, а когда их обсуждают – сразу же всех в блок кидают и высказываются, почему же их оскорбляют", – упрекнули Бородину и Бузову за двойные стандарты зрители.