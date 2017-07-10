Сгоревшая в Крыму Бузова сверкнула голой грудью

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова порадовала многомиллионную армию поклонников снимком своей голой груди. Артистка пожаловалась, что сгорела в Крыму, и предъявила провокационное фото как доказательство.

Бузова сообщила в Instagram, что провела незабываемые день и ночь в Ялте. В Крым бывшая супруга футболиста отправилась не отдыхать. С недавнего времени Ольга пользуется сумасшедшей популярностью в качестве певицы.

На курорте ведущая "Дома-2" выступила с концертами перед благодарной публикой. Люди хором пели хиты Бузовой "Под звуки поцелуев", "Привыкаю", "А люди не верили" и другие.

Добросовестно отработав выступление, Ольга позволила себе на следующий день понежиться на солнце у бассейна. Телеведущая посетовала, что всего за час лежания под прямыми лучами она умудрилась сгореть. Артистка показала в Stories свою контрастную, красно-белую грудь.

Примечательно, что этим кадром телеведущая доказала злопыхателям, что бюст у нее все же имеется. Хоть и не огромный, как у многих див шоу-бизнеса, но зато свой. Однако комментаторы продолжили злословить по поводу скромного размера груди Ольги и просить, чтобы она сделала пластическую операцию.

Другие пользователи Сети возмутились из-за вызывающих оранжевых ногтей звезды. Некоторым такая форма показалась вульгарной, а цвет кислотно-яркого лака – дешевым, "кондукторским".



Отметим, что ранее Бузова уже ставила на место нахалов, открыто обсуждавших ее достоинства. "Каждый год одно и тоже 😂🙈🙈🙈Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?😜😜😜" – закинула не камень, а огромную глыбу в огород обидчиков воинственно настроенная Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 10 2017 в 6:16 PDT

Артистка отметила, что объем чашечек в бюстгальтере для нее не является проблемой. "Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера 😂 но меня все устраивает, – заверила ведущая "Дома-2". – И уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть".