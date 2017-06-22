Почему Малахов потерпел фиаско

Популярный телеведущий Андрей Малахов месяц назад решился на смелый эксперимент и завел свой личный канал на Youtube. Однако пользователи Сети и акулы пера считают, что шоумен потерпел фиаско на этом поприще, потому что у его блога якобы мало просмотров.

Благодаря развитию интернета и мобильных приложений появляется все больше подростков, зарабатывающих миллионы в соцсетях. Школьники, дорвавшиеся до гаджетов, сходят с ума по звездам Instagram и Youtube Саше Спилберг, Кате Клэп, Марьяне Ро, Ивангаю, Максу +100500, Мари Сенн, Марии Вэй и многим другим. С некоторых пор взрывает Сеть и изнасилованная студентка Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну благодаря ток-шоу "Пусть говорят".

Космические доходы юных умников не дают покоя зрелым знаменитостям. Многие мэтры берутся за видеокамеру, пытаются снимать забавные ролики и выкладывать их в интернет. Это ведь кажется таким простым – наговорить пять минут каких-нибудь пустяков, смонтировать это с веселыми картинками, залить на Youtube и через месяц-другой начать копить миллионы. Однако далеко не у всех это получается.

Например, блог Андрея Малахова пользователи интернета раскритиковали и посоветовали ему не распыляться и не отвлекаться от ведения ток-шоу "Пусть говорят". А ведь шоумен с умом подходит к развитию своего канала на Youtube и делится видео, в которых общается с популярными и обсуждаемыми персонами. Первыми героями блога Малахова стали Диана Шурыгина, за которой толпами бегают фанаты, и скандально известный актер Алексей Панин, о выходках которого даже рассказывать неловко.

Однако, как не без злорадства сообщают светские СМИ, несмотря на телевизионную известность Малахова и его героев, пользователи интернета, похоже, не заинтересовались каналом Андрея. За неделю видео известного ведущего набрали намного больше негативных отзывов, чем позитивных.

Говорят, блогеры окрестили детище Малахова на сайте Youtube "полным провалом". Акулы пера даже подсчитали, что за минувшую неделю на канал Андрея подписались всего лишь около 13 тысяч зрителей. По меркам интернета это мизер.

Основатель успешного видеоблога "Дневник хача" Амиран Сардаров объяснил репортерам, в чем заключается ошибка Андрея и почему ему, вероятно, не светят миллионы просмотров и баснословные доходы.

"Дело в том, что Малахов в интернете просто дублирует то, что он делает на телеэкране. Аудитория интернета, как правило, молодые люди, и их не интересуют те темы, которые поднимаются в "Пусть говорят", – приводит слова Амирана сайт Sobesednik.ru.

Однако телеведущему еще рано отчаиваться и рвать на себе волосы. У Андрея есть шанс. По крайней мере, Сардаров не стал ставить нем крест. "Личность Малахова может быть интересна современному поколению, только если он полностью перестроится, придумает интересный интернет-продукт", – дал ценный совет начинающему видеоблогеру его более опытный коллега.