Андрей Малахов решился на смелый эксперимент
Несмотря на то, что интернет уже давно успел стать неотъемлемой частью жизни большинства россиян, некоторые его аспекты для многих отечественных звезд остаются "темным лесом". Дорогу туда прокладывают единицы – смелые экспериментаторы. И если пространство Instagram большинство знаменитостей освоили весьма успешно, то столь же активной деятельностью на Youtube могут похвастаться немногие.
Решился на то, чтобы завести собственный канал на видеохостинге Андрей Малахов, передает Starhit. На нем, как ожидается, будут выходить эксклюзивные материалы, которые не попали на телеэкраны.Для зрителей это означает возможность увидеть те подробности, которые обычно остаются за кадром.
Отметим, пока на канале malakhov007 всего одно видео – анонс интервью с актером Алексеем Паниным выполненном в стилистике сериала "Секс в большом городе". Сам интервью должно появиться там же, 11 июня в 11:00. Число же подписчиков на момент написания материала составляет всего семь человек.
Впрочем, ждать, что Youtube-канал Андрея Малахова не будет пользоваться популярностью не приходится. Так, в Instagram он зарегистрировался лишь в июле 2016 года, и меньше чем за год на него подписались 1,2 миллиона подписчиков.
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