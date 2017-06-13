Малахов скрыл скандальные признания Шурыгиной

Пользователи социальных сетей были возмущены анонсом интервью журналиста Андрея Малахова со скандально известной жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной. Однако через некоторое время ведущий удалил эту видеозапись.

Диана Шурыгина должна была стать первой героиней персонального YouTube-блога Андрея Малахова. Пользователи Сети раскритиковали журналиста за его попытки сделать из аморальной девушки звезду. В результате Малахов удалил анонс интервью, который ранее был доступен по этой ссылке.

В беседе с ведущим жертва изнасилования рассказала о родном городе. По ее словам, ульяновцы – "быдло" и "отморозки". Звезда телешоу "Пусть говорят" считает себя провинциалкой, привыкшей к спокойному ритму Ульяновска. Она пояснила, что жить в Москве ей непривычно, так как это "шумный и большой город", передает газета "Комсомольская правда".

"Мне кажется, я такая девочка из деревни в какой-то клетчатой рубашке, непонятной юбке. Ну, это у меня в голове почему-то", – добавила Шурыгина. Примечательно, что она беседовала с ведущим "Пусть говорят" сидя на корточках и со стаканом в руках.

"Там только так и сидят. Все лавочки грязные", – пояснила жертва изнасилования. "Быдло-город. Вот честно, прямо на серьезе – быдло. Там люди на 60-70% – просто отморозки", – считает она. По мнению Дианы Шурыгиной, Москва и Санкт-Петербург – это совершенно другой мир, в котором больше порядочных людей.

#дианашурыгина Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Июн 7 2017 в 12:46 PDT

Отметим, что выпуск программы был посвящен совершеннолетию девушки, которое наступило 12 июня 2017 года. В анонсе шоу Малахова ее называют "юной", "чувственной" и "распутной".

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Июн 12 2017 в 4:00 PDT

Напомним, ранее в июне пользователи соцсетей заподозрили, что Диана Шурыгина беременна. На одном из снимков у девушки виден округлившийся живот. Впрочем, позднее выяснилось, что поводом для сплетен стала неудачная фотография.