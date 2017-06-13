Малахов скрыл скандальные признания Шурыгиной
Диана Шурыгина должна была стать первой героиней персонального YouTube-блога Андрея Малахова. Пользователи Сети раскритиковали журналиста за его попытки сделать из аморальной девушки звезду. В результате Малахов удалил анонс интервью, который ранее был доступен по этой ссылке.
В беседе с ведущим жертва изнасилования рассказала о родном городе. По ее словам, ульяновцы – "быдло" и "отморозки". Звезда телешоу "Пусть говорят" считает себя провинциалкой, привыкшей к спокойному ритму Ульяновска. Она пояснила, что жить в Москве ей непривычно, так как это "шумный и большой город", передает газета "Комсомольская правда".
"Мне кажется, я такая девочка из деревни в какой-то клетчатой рубашке, непонятной юбке. Ну, это у меня в голове почему-то", – добавила Шурыгина. Примечательно, что она беседовала с ведущим "Пусть говорят" сидя на корточках и со стаканом в руках.
"Там только так и сидят. Все лавочки грязные", – пояснила жертва изнасилования. "Быдло-город. Вот честно, прямо на серьезе – быдло. Там люди на 60-70% – просто отморозки", – считает она. По мнению Дианы Шурыгиной, Москва и Санкт-Петербург – это совершенно другой мир, в котором больше порядочных людей.
Отметим, что выпуск программы был посвящен совершеннолетию девушки, которое наступило 12 июня 2017 года. В анонсе шоу Малахова ее называют "юной", "чувственной" и "распутной".
Напомним, ранее в июне пользователи соцсетей заподозрили, что Диана Шурыгина беременна. На одном из снимков у девушки виден округлившийся живот. Впрочем, позднее выяснилось, что поводом для сплетен стала неудачная фотография.
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