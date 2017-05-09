Любовная переписка Дитковските с иностранцем утекла в Сеть

Пользователи Сети вычислили возлюбленного известной актрисы Агнии Дитковските. Рассекретить роман удалось благодаря комментариям.

На просторах интернета появилась переписка Дитковските с предполагаемым возлюбленным. Судя по комментариям, можно предположить, что актриса встречается с неким Амиром из Ташкента.

"Сердце забирай. Однозначно", – пишет ему Дитковските. "После 31 недели пересмотрел свое представление – будущее представляется возможным только в счастье с тобой". – комментирует ситуацию Амир. Не исключено, что переписка, опубликованная порталом PeopleTalk, является подделкой – официального подтверждения этой информации нет.

Журналистам удалось выяснить и еще одну любопытную деталь. В СМИ считают, что год назад Диковските побывала в Ташкенте – не исключено, что она ездила в гости к Амиру.

Публикация от Агния Дитковските (@agneditkovskyte_official) Фев 22 2017 в 7:31 PST

Напомним, известная актриса ждет ребенка. Поклонники гадают, кто же станет отцом малыша.

Помимо загадочного Амира, есть еще несколько вариантов: например, это может быть загадочный украинский бизнесмен – слухи о романе Дитковските с предпринимателем ходили еще в 2016 году. Тем не менее, звезда всячески отрицала связь с предпринимателем.

Как писали Dni.Ru, некоторое время Дитковските состояла в отношении с актером Филиппом Ситниковым. Артистка утверждает, что они просто друзья. Кроме того, отцом ребенка может быть Алексей Чадов, с которым звезда несколько лет состояла в браке.