Беременная Дитковските скрывает отца будущего ребенка

Известная российская актриса Агния Дитковските ждет ребенка. Поклонники артистки гадают, кто же станет отцом малыша.

Дитковските старается держать в секрете свою личную жизнь. Например, у звезды есть своя страница в социальной сети Instagram, но просматривать ее можно только с ее разрешения.

Поклонники гадают, кто же станет отцом будущего ребенка актрисы. Вариантов несколько: например, это может быть загадочный украинский бизнесмен – слухи о романе Дитковските с предпринимателем ходили еще в 2016 году. Тем не менее, звезда всячески отрицала связь с бизнесменом, передает Paparazzi.ru.

Публикация от Агния Дитковските (@agneditkovskyte_official) Фев 22 2017 в 7:31 PST

Некоторое время Дитковските состояла в отношении с актером Филиппом Ситниковым. Артистка утверждает, что они просто друзья. Кроме того, отцом ребенка может быть Алексей Чадов, с которым звезда несколько лет состояла в браке.

Публикация от Агния Дитковските (@agneditkovskyte_official) Ноя 28 2016 в 6:07 PST

Напомним, Дитковските начала встречаться с Чадовым еще в 2006 году. Через три года их отношения прервались, однако уже в 2012-м пара сыграла свадьбу. В 2014 году у них родился сын Федор.