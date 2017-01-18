Лоза оценил прелести 52-летней Апиной

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"Алене есть что показать. Она отлично выглядит для своих лет – неужели нужно это скрывать? – поделился Юрий Эдуардович с корреспондентом Dni.Ru. – Отдельный вопрос – то, что эту песню она написала сама. Это замечательно!"
Высказался исполнитель и по поводу композиции Алены. "Понимаете, у каждой песни свои цели и задачи. Эту композицию писали явно не для того, чтобы она пелась у костра. Ее писали для того, чтобы о ней заговорили. И это произошло. Вы же спрашиваете мое мнение – значит, Апина добилась своего!"
Напомним, недавно вышел клип артистки на песню "Близость". В ролике певица предстает в достаточно откровенном образе – в сексуальном нижнем белье, кружевных чулках и ярко-рыжем парике.
Клип вызвал множество отзывов – по большей части, негативных. "Фу, полная жесть, хватило 30 секунд. И кто сейчас делает такой контур у губ?", "О Боже, оденьте бабушку", "Не скажу, что я фанат Апиной, но уважение как к тете в телевизоре из детства присутствовало. Ровно до этого АДА", – высказались пользователи YouTube.
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