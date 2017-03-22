52-летнюю Апину засняли с молодым любовником

Некогда популярная певица Алена Апина не намерена сдаваться. После провокационного клипа "Близость" она готовит поклонникам очередной сюрприз.

В Instagram Апиной появилось откровенное фото: она запечатлена лежащей на кровати вместе с молодым мужчиной. Певица и ее партнер по съемкам полностью обнажены и частично прикрыты простыней. На теле мускулистого брюнета – несколько оригинальных татуировок. "Доброе утро! Ничего личного! Просто кино! И спасибо за вчерашний трудный день! "Девушка Бонда", – подписала снимок исполнительница.

Instagram взорвался восторженными отзывами. "Сексуальная, роскошная, красивая – и это все ОНА! Наша любимая Алена Апина. Боюсь даже подумать, что будет, когда выйдет клип!", "Молодцы, что такого симпатичного парня нашли. Ждем видео без цензуры!", "Ну Апина так Апина... Я молчу. Думаю", – написали комментаторы.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Мар 22 2017 в 12:11 PDT

Напомним, что недавно Алена выпустила клип на песню "Близость", в котором разделась до нижнего белья. Пользователи разошлись во мнениях: одни похвалили певицу за смелость и роскошную для ее возраста фигуру, а другие раскритиковали за безвкусный, по их мнению, макияж. "Как это "развидеть?", "Из ума выжила совсем. Зачем оголяться так в таком возрасте и делать секси-гримасы? Это очень смешно – бабушка-девочка", – высказались фолловеры.

А вот Юрий Лоза остался доволен клипом. "Алене есть что показать, она отлично выглядит для своих лет. Неужели нужно это скрывать?" – заявил певец корреспонденту Dni.Ru.