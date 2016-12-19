52-летняя Алена Апина снялась в нижнем белье для своего нового музыкального видео. Популярная исполнительница произвела фурор своими формами, продемонстрировав кусочек записи своим поклонникам.

После развода Алена Апина буквально цветет: она не только сильно помолодела, но и окунулась в творчество. Совсем скоро популярная исполнительница представит широкой публике клип на новую музыкальную композицию.

Пока же бывшая участница коллектива "Комбинация" решила немного поинтриговать и опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram превью видеоролика. Песня называется "Близость", и для съемок клипа артистка предпочла быть максимально близкой к своим многочисленным поклонникам – Алена буквально разделась до нижнего белья, чтобы слушатели и зрители по достоинству оценили степень откровенности артистки.

Судя по короткому видеоряду, который опубликовала Апина, будущий клип будет настоящей бомбой. Уже то обстоятельство, что 52-летняя певица ходит перед камерами в сексуальном белом белье, демонстрируя великолепную фигуру (причем в кадре она показывает свои прелести частями), уже произвело фурор среди ее подписчиков.

Более того, для нового клипа Алена сменила имидж. Для ролика популярная певица примерила ярко-рыжий парик, а также снялась и с собственными светлыми волосами, которые стилист уложил в пышную прическу. Яркий образ произвел неизгладимое впечатление на фанатов.

Видео опубликовано Алёна Апина (@neapina) Дек 19 2016 в 4:08 PST

Поклонники осыпали Апину восторженными отзывами и прочими комплиментами: "Ничосебе👍", "Офигеть!!!)))) что ж так мало?! еще! еще!))))))", "Обалденно!!!))) 😍", "Да! То, что вижу, очень нравится!", "Закос под Mylene Farmer,но Вы ооой как хороши!!!Спасибо за ваше творчество !💋С наступающим🎄🍾". А у кого-то из фанатов и вовсе не хватило слов, чтобы описать свой восторг. Тогда этот человек воспользовался смайлами: "👍😍😍😍"