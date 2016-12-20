Дочери не оправдали надежд певицы МакSим

Певица МакSим рассказала о личной жизни. По признанию артистки, она мечтала о том, что дочери будут похожи на нее, однако ее надежды не оправдались.

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) растит двух дочерей: семилетнюю Александру и двухлетнюю Марию. По признанию певицы, девочки совершенно не похожи. "Сашка с Машей абсолютно не похожи, ни внешне, ни по характеру, ни по поведению. Более того, как бы мне не хотелось, чтобы дочки были похожи на меня, все три мы абсолютно разные", – отметила Максимова.

Артистка сообщила, что Александра мечтала о сестре. "Именно Саша первая вбежала ко мне в палату, и, даже не спросив, как у меня дела, как я себя чувствую, побежала смотреть на сестренку, долго ее разглядывала, улыбалась. У кроватки пообещала всегда оберегать ее и не давать в обиду. Никакой ревности между ними нет. Мы очень готовились к появлению Машеньки, провели с Сашей много бесед, даже купили ей куклу, похожую на ребенка, чтобы она училась ухаживать за ней. Сейчас Сашка позволяет Маше делать с ней абсолютно все, и даже когда она нечаянно порвала ее школьные тетрадки, Саша лишь покачала головой", – цитирует артистку журнал "Детство".

Марина Максимова не относится к тем знаменитостям, которые ради карьеры задвинули личную жизнь на второй план. "С детьми я провожу больше времени, чем мамы, которые работают в офисе с восьми утра и до вечера. Я могу быть рядом на важных событиях, школьных мероприятиях. Раньше я давала по 30 концертов в месяц, и в какой-­то момент мечтала родить ребенка, чтобы хоть немного отдохнуть. Сейчас я сама составляю свой концертный график, чтобы иметь возможность планировать и успевать все, и беру на себя столько концертов, чтобы оставаться адекватной мамой", – подчеркнула певица.

Видео опубликовано Марина Максимова (@maksimartist) Дек 15 2016 в 5:46 PST

Марине помогают воспитывать дочерей бабушки и дедушки, а также няня, когда певица отправляется на гастроли.