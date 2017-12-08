Униженная жена требует деньги с изменщика Руссо

Морела, пока еще жена известного певца Авраама Русо, требует развода. Она отправила документы в суд.

Об этом рассказал адвокат женщины Екатерина Гордон. Помимо заявления о расторжении брака, в судебные инстанции были поданы требования о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. По словам Морелы, их брак с Авраамом дал трещину уже давно. "Брачные отношения у меня с ответчиком не сложились, наш брак фактически распался, мы проживаем с ответчиком раздельно, брачных отношений мы не поддерживаем, не ведем совместного хозяйства", - написала она в судебном заявлении.

"С Авраамом Руссо имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, вопросов верности супруга, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи", – объясняет свое решение Морела.

"Я твердо решила расторгнуть брак с ответчиком, так как в сложившейся обстановке сохранение семьи невозможно из-за его безответственного поведения, оставления семьи без средств к существованию и супружеской неверности", – приводит слова супруги музыканта журнал StarHit.

Напомним, накануне Dni.Ru писали, что Авраам Руссо хочет вернуться к жене. Он сделал такое заявление во время передачи "На самом деле". Если в начале программы он, твердый как скала, требовал от супруги, участвовавшей в шоу по видеосвязи из США, развода, то к концу эфира признался, что все еще любит Морелу и хочет вернуться к ней, забыв все обиды.

Однако есть несколько условий, которые Морела Руссо должна выполнить, чтобы семья воссоединилась. Мать дочек знаменитости должна продать дом в Америке – Авраам просто не в состоянии содержать дорогую собственность. "Мы все понимаем, что в шоу-бизнесе есть свои сложности. Это не значит, что я не зарабатываю, но у меня нет в ячейке сотни тысяч долларов", – рассказал Руссо в эфире передачи.