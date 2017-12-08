Униженная жена требует деньги с изменщика Руссо

Эксклюзив Интервью Николаев о своей онкологии Cледователь добил Цымбалюк-Романовскую Куда исчезла капсула с прахом Джигарханяном

Выбор читателей

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
партнеры
Пятница 8 декабря
Лента новостей
20:01
В жутком ДТП в Якутии погибли люди
18:34
В детском саду в Москве умерла няня
18:16
На вручении "Финансового Олимпа" обсудили ситуацию в экономике
17:41
В Москве вычислили серийного маньяка
17:20
Обвалившийся супермаркет под Москвой сняли с воздуха
17:10
Известная актриса стала жертвой черных риелторов
16:59
Последствия пожара на юге Москвы сняли на видео
16:42
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
16:36
Милая такса напомнила людям об унижениях
16:09
Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу
16:09
Олимпийские страдания
16:08
Туристы из России устроили давку в аэропорту Пхукета
16:07
Рецепт баранины по-махачкалински
15:54
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)
15:50
Школьники "заминировали" однокласснику тапок
15:36
Госдума ответила на антироссийское решение МОК
15:26
Ученые открыли гей-гены
15:03
Либералы требуют покаяния за поведение Путина
15:02
Звезда мирового бокса Мейвезер выбирает для инвестиций Россию
14:53
Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире москвича
14:47
В утечке радиации на Урале обвинили США
14:41
Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
14:16
Банк России попал под шквал критики
14:15
В Крыму перевернулся пассажирский автобус
14:10
Появился список "обреченных" российских олимпийцев
13:57
Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
13:55
Программа "Народный гараж" облегчила жизнь москвичей
13:53
Телефонных террористов ждет суровое наказание
13:35
59-летний Александр Васильев вернул молодость
13:22
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины
13:08
В Поморье женщина зарезала сожителя из-за пощечины
13:06
Володин поздравил героев Отечества с праздником
12:49
РЖД разрешила вечный спор о верхних полках в поездах
12:47
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
12:16
За жестокое обращение с животными станут давать до пяти лет
12:08
Среди зимы в Москву вернется аномальное тепло
12:04
Женщина с перемотанной скотчем головой вылезла из Москвы-реки
12:01
Прыщ на лице косметолога оказался раковой опухолью
11:51
Совет на выходные
11:36
Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами
11:10
Россиянам простят долги по кредитам к Новому году
10:59
Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений (видео)
10:42
Трамп оправдался за безумный поступок
10:31
Россиянам грозит жесткий техосмотр
10:30
Главные события Москвы с 8 по 14 декабря
10:15
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
10:08
Куда ушли миллиарды Захарченко
10:06
Трагические судьбы звезд порно
10:05
В Москве мусоровоз протаранил автобус
09:42
Текст молитвы "Отче наш" предложили изменить
09:33
Киркоров оказался красивее Бузовой
09:24
Россиян хотят обложить новым налогом
09:22
На севере Москвы водитель сбил женщину с ребенком
09:02
Порошенко начал развал Украины в ускоренном режиме
09:00
В России цены на продукты побили все рекорды
08:52
Сексуальная Ирина Шейк полностью разделась
08:38
В Подмосковье произошел крупный пожар
08:25
Путин и Эрдоган приструнили безрассудного Трампа
08:17
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
07:55
Следователи изучают дело о выпавшем из автобуса ребенке-инвалиде
22:00
Насколько хорошо вы знаете Николая Караченцова
21:50
Звезду "Битвы экстрасенсов" задержали из-за бомбы
21:29
Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене
21:25
В американской школе произошла стрельба
21:25
Кто задержал самолеты в московских аэропортах
21:12
Предатель Родченков примет жуткую смерть
20:56
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
20:48
В Дагестане верят в "Единую Россию"
20:29
Электричка насмерть сбила мужчину под Москвой
20:20
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
19:55
Как работает программа реновации в Москве
19:50
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
19:43
Родственники заявили о пропаже сына Шукшиной после скандала
19:18
Госдума настроила сельское хозяйство на рост
19:14
Боярский делит наследство Зельдина с его племянником
19:02
Поклонники Тимати парализовали вход в "Европейский"
18:43
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
18:30
Пассажиры пожаловались на дым в московском метро
18:23
Москва создает карьерные лифты для талантливой молодежи
18:17
Жуткие фото горящей Калифорнии
18:09
Летучая со скандалом ушла с Первого канала
17:45
Почему стоит сходить в парк "Зарядье"
17:28
Бывшей жене Джигарханяна грозит два года тюрьмы
17:23
Как планеты влияют на судьбу
17:01
Подмосковная компания вложилась в социалку
17:00
Поющий хиты Королевой маньяк-гей осчастливил полицейских на допросе (видео)
16:36
Школьница пыталась утопить новорожденного в унитазе
16:35
Копенкина с Шаляпиным: Узнала все про обряд венчания
16:35
Друг Цымбалюк-Романовской о брюзжащем и жрущем виски Джигарханяне
16:33
Курящий пассажир сорвал перелет из Петербурга в Нальчик
16:26
Россия заводов за Путина
16:02
Пышную россиянку судят за лжебеременность
15:52
Грязный Саакашвили решился на отчаянный шаг
15:51
Неожиданные похороны Караченцова возмутили россиян
15:47
По Химкам прокатилась волна автомобильных краж
15:36
Под Москвой белорус умер после выстрела в пах
15:29
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
15:27
Секс на скорости 112 км/ч сняли на видео
15:22
Покорный Мутко готов уйти в отставку
14:52
"Аэрофлот" определил лучших будущих пилотов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Шоу-бизнес

Униженная жена требует деньги с изменщика Руссо

Авраам Руссо. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Морела, пока еще жена известного певца Авраама Русо, требует развода. Она отправила документы в суд. 
прочитано 498 раз

Об этом рассказал адвокат женщины Екатерина Гордон. Помимо заявления о расторжении брака, в судебные инстанции были поданы требования о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. По словам Морелы, их брак с Авраамом дал трещину уже давно. "Брачные отношения у меня с ответчиком не сложились, наш брак фактически распался, мы проживаем с ответчиком раздельно, брачных отношений мы не поддерживаем, не ведем совместного хозяйства", - написала она в судебном заявлении.

ПО ТЕМЕ

Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене

Руссо обматерил и оставил без денег униженную красавицу-жену

Сюжеты Скандальные разводы

"С Авраамом Руссо имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, вопросов верности супруга, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи", – объясняет свое решение Морела.

"Я твердо решила расторгнуть брак с ответчиком, так как в сложившейся обстановке сохранение семьи невозможно из-за его безответственного поведения, оставления семьи без средств к существованию и супружеской неверности", – приводит слова супруги музыканта журнал StarHit.

Напомним, накануне Dni.Ru писали, что Авраам Руссо хочет вернуться к жене. Он сделал такое заявление во время передачи "На самом деле". Если в начале программы он, твердый как скала, требовал от супруги, участвовавшей в шоу по видеосвязи из США, развода, то к концу эфира признался, что все еще любит Морелу и хочет вернуться к ней, забыв все обиды.

Однако есть несколько условий, которые Морела Руссо должна выполнить, чтобы семья воссоединилась. Мать дочек знаменитости должна продать дом в Америке – Авраам просто не в состоянии содержать дорогую собственность. "Мы все понимаем, что в шоу-бизнесе есть свои сложности. Это не значит, что я не зарабатываю, но у меня нет в ячейке сотни тысяч долларов", – рассказал Руссо в эфире передачи.

Автор: Михаил Войцеховский8 декабря 2017, 19:33

комментарии

Политика

Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины
Трамп оправдался за безумный поступок
Как России вести себя с Западом

Шоу-бизнес

Мать Борисовой разоблачила "скотское" шоу Шепелева
Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Харламову указали на измену Асмус

Проишествия

В утечке радиации на Урале обвинили США
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
Пограничники нашли в чемодане грузинку
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Три новых романа от мастеров детектива
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)

Певица исполнила знаменитую песню "Хит-парад"
Спорт

Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК

Бизнесмен обратился в организацию с открытым письмом
Происшествия

В Москве вычислили серийного маньяка

На счету неизвестного – убийство и покушение
Шоу-бизнес

Как секс-скандал помог Волочковой

Нежданная популярность свалилась на балерину

Гороскоп

Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

Фоторепортажи

59-летний Александр Васильев вернул молодость
Трагические судьбы звезд порно
Жуткие фото горящей Калифорнии
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

Спорт

Появился список "обреченных" российских олимпийцев
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
Нейтральный флаг для России: унижение или победа

Регионы

Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru