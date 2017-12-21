"Оставьте нас в покое": Брежнева ответила на вопросы о Меладзе

Вера Брежнева дала большое интервью. Она прокомментировала ажиотаж вокруг своей жизни с продюсером и автором-песенником Константином Меладзе.

Несмотря на то что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились несколько лет назад, их отношения до сих пор вызывают жгучий интерес у общественности. При этом сами супруги предпочитают не обсуждать с журналистами подробности частной жизни, но это у них не всегда получается.

К примеру, недавно Константин Меладзе признался в интервью, что благодаря своей жене Вере Брежневой наконец поднял голову от клавиатуры и увидел, что есть другая жизнь. Сама певица так прокомментировала откровения супруга: "Журналисты вынуждают это делать. Все хотят в интервью слышать лишь одно – про личную жизнь. Из-за нашего воспитания – моего и мужа – нам порой неудобно отказывать, говорить: оставьте нас в покое".

"Костя – творец, продюсер, композитор, автор. Прекрасно, когда люди интересуются его творчеством, но когда ему начинают задавать личные вопросы, зная его нежелание общаться на данную тему, это печалит. Есть публичные люди, которые готовы пускать журналистов в свою жизнь. И я уважаю их выбор. Но я в этом смысле интроверт, и так было всегда, с самых первых моих шагов в шоу-бизнесе. Что касается ответов Константина, самое главное и приятное для меня, что он честен в них", – цитирует Веру Брежневу Woman Hit.

Кстати, насчет честности. Певица призналась, что ее экранный образ недалек от реального. "Мне очень легко живется в этом смысле. Не приходится надевать маску. Безусловно, я взрослею, меняюсь. Но я всегда честна с собой и знаю, что мне нужно от жизни в данный момент. Это транслируется и на мой образ. Кстати, дома я не смотрю свои видеоклипы. И не люблю фотографироваться. Даже если мы собираемся семьей, чтобы посмотреть смешную передачу с моим участием, то делаем это не потому, что мама – артист, а потому, что хотим посмеяться и провести вместе хороший вечер", – рассказала певица.