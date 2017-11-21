Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте

Наряд создает невероятное декольте. На кадре, опубликованном в официальном аккаунте артистки в Instagram, видно, что фото сделано на съемочной площадке – на заднем плане заметен хромакей и осветительная техника. Сама Брежнева сидит, отвернувшись от камеры. Зрители видят только ее профиль и платиновые локоны.

Фанаты пришли в восторг от фотографии Веры. Они засыпали певицу комплиментами. "Прекрасная!!! Нереальная!!! 😎😎😎💎❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Глаз не оторвать 😳", "Потрясающе красиво! 👍👍👍", – писали Брежневой поклонники.

Многие даже сравнили ее с одной из самых известных в мире блондинок. "Похожа на Мерлин Монро😍😍😍😍😍 королева", "Ну прям Мэрлин Монро таки ок!" - комментировали подписчики. Некоторые нашли еще одного персонажа для сравнения: самую сексуальную героиню мультипликации – Джессику Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера". "Ого! Прямо Джессика Рэббит! Секси! 😍", – признаются пользователи.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) Ноя 20 2017 в 2:29 PST

Отметим, что комплиментов удостоилось не только платье, но и прическа Брежневой. "Все отлично – и грудь, и платье, и прическа, и конечно же волосы👍👍👍👍👏👏👏💃", "Какая красивая укладка😍", – восхищаются поклонники.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) Сен 24 2017 в 11:13 PDT