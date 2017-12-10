Затравленный Киркоров плюнул на злопыхателей

В эфир вышла вторая серия откровенного интервью короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Популярный исполнитель дал жесткий ответ критикам.

Одним из главных секретов успеха Киркорова является то, что он всегда поступал по велению сердца, не обращая внимание на сплетни вокруг. Артист неоднократно становился объектом жесточайшей травли в Сети, но, похоже, не держит зла на критиков.

"Я ко всему готов. Я за свою жизнь столько всего пережил, закалился я основательно", – заявил он в беседе с журналистами телеканала НТВ. Артист уточнил, что его мало волнуют скандальные слухи о его личной жизни, которые раздувает пресса.

"Самое главное сегодня – две жизни, которые живут, радуются, наполняют меня счастьем, растут, радуют и делают счастливыми моих родителей, которые увидели внуков" – считает король российской эстрады. Киркоров добавил, что за это счастье готов заплатить любую цену.

"Пусть осуждают, пусть говорят, что хотят. Меня теперь фиг тронешь!" – с улыбкой заявил он. Певец отметил, что ему плевать на мелких и завистливых злопыхателей.

В конце интервью Киркорова сказал, что давно простил всех обидчиков. "Злобы так много в нашем мире. Хочется добра. Зарядитесь от меня добром!" – обратился с призывом артист.