Известная певица слила свое голое фото в Сеть

Известная американская певица Sia решила опередить папарацци и выложила свою интимную фотографию в социальные сети. Обнаженная артистка произвела фурор.

Девушка узнала, что недобросовестные фотографы присылают людям превью ее интимных фотографий, которые они умудрились снять, пока артистка отдыхала на закрытой вилле. Папарацци предлагают людям заплатить, тогда им будет предоставлен доступ к архив, в котором содержится еще 14 изображений, сообщает The Telegraph .

Sia решила, что не позволит папарацци заработать денег и выложила эту фотографию, снабдив ее комментарием. "Кто-то, очевидно, пытается продать мои голые снимки моим фанатам. Сэкономьте ваши деньги, вот оно бесплатно. Каждый день - Рождество", – заявила звезда, не забыв еще раз упомянуть название своего нового альбома.

Ее твит мгновенно стал вирусным, набрав 157 тысяч лайков за пять часов. Пользователи восхищаются смелостью и открытостью звезды. "Королева", "Икона", "Ты единственная, кого я уважаю", "Ты невероятная", – пишут пользователи.

Напомним, 41-летняя певица из Австралии стала популярна по всему миру после своей знаменитой песни "Chandelier", в которой она рассказывала об ужасах алкогольной зависимости, которой страдала несколько лет и прохола многочисленные курсы реабилитации. После этого Sia несколько раз была номинирована на премию "Грэмми" и "Золотой глобус" и стала лауреатом множества престижных музыкальных наград.

Выступать австралийка начала в 1997 году, после переезда в Лондон, где ей удалось попасть в легендарную группу Jamiroquai. В 2001 выходит ее дебютный альбом, который стал относительно популярен в Англии, но остался незамеченным для всего остального мира.