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Валерия пристыдила Авраама Руссо

Валерия и Авраам Руссо. Фото: Dni.Ru
Певица Валерия высказалась по поводу развода Авраама Руссо. Исполнительница считает артиста нечестным человеком.
прочитано 845 раз

"Поскольку Авраам в свое время проявил себя как не самый порядочный человек, думаю, и в отношениях с супругой был таким же. От него можно чего угодно ожидать", – заявила Валерия.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Разделяет позицию певицы и ее муж продюсер Иосиф Пригожин, который раньше работал с Руссо. "Мне трудно забыть, как он меня оклеветал, и не один раз. Этот человек меня оговорил, поэтому сейчас у меня нет никаких помыслов в отношении его", – сказал продюсер.

Пригожин отметил, что именно он помог Руссо стать звездой. Однако Авраам повел себя неблагородно. "Он состоялся благодаря мне и деньгам Тельмана Исмаилова. Если бы не мы, он бы сейчас не хорохорился и не ходил по разным шоу", – заметил Иосиф.

По словам продюсера, ему жалко жену певца Морелу, хоть они и не были приятелями. "Девочку жалко, хотя я с ней почти незнаком", – цитирует "Собеседник" Пригожина.

Как писали Dni.Ru, в личной жизни Авраама Руссо назрели серьезные проблемы. Певец стал очередным звездным гостем передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". На шоу популярный исполнитель признался, что переживает не лучшие времена – он на грани развода с женой Морелой.

Пара вместе уже 12 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Эмануэллу и Авемарию. Однако идиллии, по всей видимости, пришел конец. Дошло до того, что Авраам и Морела делят совместно нажитое имущество. Супруга артиста хочет оставить себе особняк в Нью-Джерси.

Автор: Алёна Нестерова5 ноября 2017, 15:32
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