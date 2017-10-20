Убитая горем жена Руссо узнала о разводе из шоу

Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов озаботился судьбой супруги знаменитого певца Авраама Руссо Морелы Фердман и лично полетел в Нью-Йорк, чтобы разобраться, кто же виноват в назревающем звездном разводе.

Первое, что отметили зрители программы, это внешний вид жены Авраама Руссо. На фоне поражающего своей роскошью особняка женщина выглядит, как бледная тень той девушки, чьи фото висят на богато украшенных стенах дома. "Я сейчас растеряна, я не знаю, как жить и что делать, – дрожащим голосом рассказала супруга Руссо. – Я не кушаю, я не сплю, я похудела. Позвонил бы мне и сказал, что мы больше не вместе".

Морела призналась, что была шокирована, когда увидела возлюбленного в студии ток-шоу. Она утверждает, что именно из программы узнала о намерениях мужа развестись. Разбитая горем блондинка заверила, что всегда старалась быть для супруга идеальной, чтобы он приходил домой и чувствовал себя довольным и счастливым. Но, три года назад, после рождения младшей дочери, отношения все–таки дали трещину.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Окт 9 2017 в 8:23 PDT

"Я много чего прощала, терпела, уступала, чтобы был мир, чтобы дети не слышали разногласия, – вздохнула Морела. – Он меня в присутствии детей обижал, унижал, что я никто, зовут меня никак, я ни на что не способна. Он тиран, всегда прав, я должна слушаться его. Если у меня свое мнение, оно неправильное. Я была под постоянным напряжением".

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Ноя 21 2015 в 12:37 PST

После этого женщина сделала признание, что Авраам ей угрожал. Показав ведущему запись, которую сделала во время поездки в автомобиле, она добавила, что в последнее время мужчина не стеснялся говорить в адрес матери своих детей подобные слова. Больше всего брошенной жене Руссо обидно именно за дочерей, с ними звездный супруг совсем перестал видеться и даже не поздравил старшую с днем рождения.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Янв 5 2017 в 5:51 PST

После рассказов о муже, растроганная воспоминаниями Морелла показала Малахову домашний храм, где они крестили свою младшую дочь Анну– Марию. Супруги собрали в святилище более 300 мощей и от настоящего его теперь можно отличить с трудом. Сама женщина перед бракосочетанием сменила веру на христианство. Как сама признается, ради мужа была готова на все.

В шоу, где участвовал сам популярный артист, он признался, что приобрел в России дом на случай развода. Морела искренне не понимает такого шага, она всегда ухаживала за его мамой, когда певец был на гастролях и не могла зарекомендовать себя, как авантюристку, мечтающую ограбить исполнителя. В конце передачи она поделилась версией о том, кто мог подвести Руссо к решению покинуть семью. По ее мнению, это мог быть новый друг артиста, который появился в их жизни именно три года назад, после чего отношения Авраама к жене заметно охладели.