Меньшова угодила в скандал из-за Ахеджаковой

Новый выпуск передачи "Сегодня вечером" был посвящен Эльдару Рязанову. Пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что на программу не пригласили многих артистов, которые были близки с прославленным режиссером.

Под шквал критики попала ведущая передачи Юлия Меньшова. Ее буквально засыпали вопросами в комментариях под фотографией в социальной сети Instagram.

"А почему Ахеджакову (Лию – Прим. ред.) не пригласили?" – вопрошает один из пользователей. "Подскажите, пожалуйста, почему не было Леи Ахеджаковой?" – вторит ему другой. "Странно, что не пригласили тех, кто сыграл основные роли", – раздувает скандал третий.



Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Ноя 18 2017 в 11:54 PST

Многие заметили, что на передачу также не попали Лариса Гузеева и Андрей Мягков. Меньшова оставила вопросы комментаторов без ответа.

Примечательно, что в остальном претензий к выпуску практически не возникло, хотя Меньшовой зачастую достается от недовольных пользователей. "С каждой передачей – все лучше, хотя Галкин (Максим – Прим. ред.) все равно раздражает", – написал один из зрителей.

Напомним, что ток-шоу "Сегодня вечером" выходит на российском телевидении с 2012 года. Ведущими программы являются Юлия Меньшова и Максим Галкин.