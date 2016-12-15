В книжных магазинах появилась книга "Как стать мужем Бузовой: Пошаговая инструкция". Очевидно, автор раскрывает в произведении секреты соблазнения популярной блондинки.

Книга выпущена издательством "Эксмо" при поддержке международной ассоциации NeoLady. Ее автор – Марина Рыбникова – организатор многочисленных женских тренингов, пишет WDay. Не известно, на каком основании писательница может давать такие советы, но тем не менее она идет в ногу со временем.

Недавно стало известно, что Ольга Бузова подала на развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. По слухам, причиной разрыва стала измена спортсмена. Однако Дмитрий не унывает и недавно опубликовал в микроблоге ироничное видео, в котором вместе с Егором Кридом жалуется, что нормальных девушек практически не осталось.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 7 2016 в 5:58 PST

Кроме того, в Сеть попали интимные видео и фото телеведущей, а также ее личная переписка. Бурную реакцию пользователей вызвали, в частности, сообщения, которые звезда отправляла шоумену Дмитрию Нагиеву. После этого появилась новость о том, что руководство ТНТ якобы решило не продлевать контракт со звездой. Однако в пресс-службе телеканала опровергли эту информацию и заверили, что Ольга продолжит вести "Дом-2" в 2017 году.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 11 2016 в 1:22 PST

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев иронично прокомментировал инцидент с интимными фото. "Оля Бузова – свободная женщина Востока, – высказался Солнцев в эфире программы "Тролли" в Periscope Михаила Терехина. – Ее права и свободы обозначены Конституцией Российской Федерации, где красным по черному написано: "Оля Бузова, любимая, делай что хочешь". Ты действительно неудачно вышла замуж. Сейчас это все подтвердилось... И все, что тебе остается, Олечка, это радовать нас своим прекрасным внешним видом. Олечка, показывай писю, попу, сиси – все, что хочешь. Ты умница, ты красавица".