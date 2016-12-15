Мать Бузовой удивила моложавым видом

Ольга Бузова опубликовала совместную с мамой фотографию. Родительница ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" удивила подписчиков молодым видом.

Ольга Бузова решила развеяться. Она покинула Москву и отправилась в родной Санкт-Петербург. В Северной столице Ольга встретилась с мамой и прочими родственниками. Отчет о встрече с родными Бузова сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Мамуля моя еще один шикарный семейный вечер ❤💋#моясемья#мойпитер", – написала Бузова, опубликовав фотографию, на которой запечатлена вместе с матерью.

Изображение родительницы весьма удивило подписчиков. В частности, поклонники оценили молодой вид Бузовой-старшей.

"Если маму накрасить будет сестрой!!!", "Да ладно,мамуля?????", "Какая мама приятная, добром так и веет. И без вычурности!", "Я подумала это девочка лет 12", "Да красивые, мама молодая", "Мама как подружка молоденькая", "Такая молодая😱😍ваааау😍красавицы 😍😍😍", "Мама моложе выглядит", "Боже мой! Я подумала,что это подросток😄 шикарно выглядите", "Это ее мама??? Она моложе чем ее дочь", – так звучала лишь часть восторженных комментариев в адрес родительницы Ольги Бузовой.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 14 2016 в 12:05 PST

К слову, пока ведущая реалити-шоу "Дом-2" зализывает раны под родительским крылом, тем же самым занимается и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен променял холодную Москву на жаркие солнечные Мальдивы.

Компанию Тарасову, как выяснили ушлые папарацци, составили мать, сестра и прочие родственники.