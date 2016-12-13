Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Звезды "Дома-2" дали Бузовой интимный совет
"Оля Бузова – свободная женщина Востока, – высказался шоумен Рустам Солнцев в эфире программы "Тролли" в Periscope Михаила Терехина. – Ее права и свободы обозначены Конституцией Российской Федерации, где красным по черному написано: "Оля Бузова, любимая, делай, что хочешь". Ты действительно неудачно вышла замуж. Сейчас это все подтвердилось... И все, что тебе остается, Олечка, это радовать нас своим прекрасным внешним видом. Олечка, показывай писю, попу, сиси – все, что хочешь. Ты умница, ты красавица".
"Я присоединяюсь к твоим словам. Кому от этого плохо? Народ ожил, есть на что посмотреть", – подтвердил Терехин.
Напомним, что в Сеть попали откровенные фото и видео ведущей, ее личная переписка, в том числе с шоуменом Дмитрием Нагиевым. Также стало известно, что Бузова подала на развод с Тарасовым. Государственная регистрация расторжения брака запланирована на 30 декабря.
Ольга отреагировала на инцидент достаточно спокойно. "Говорят, что взломали мои переписки и iCloud. Это подло. Жестоко, – подчеркнула она. – Я свободная женщина уже третий месяц. Это все, что я могу сейчас сказать".
Недавно на съемках новогоднего концерта МУЗ-ТВ брат Дмитрия Тарасова Александр, известный как T-Killah, пытался прорваться в гримерку Ольги. Однако бывший PR-директор звезды Антон Богославский не пропустил его.
Что интересно, компания Burger King не осталась в стороне от трагедии в семье звезды и отправила ей необычный подарок – блюдо под названием "Большой хрен", пишет Life.ru. Коробка, в которую упаковано лакомство, снабжена надписями "Для Ольги Бузовой" и "Размер – не главное. Главное – вкус".
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии