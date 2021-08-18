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Известный актер лишился дома из-за огромных долгов

Известный актер лишился дома из-за огромных долгов

Актер задолжал миллионы казне США.
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Голливудский актер Николас Кейдж потерял последнюю возможность выкупить свой особняк в Лас-Вегасе. Ранее дом знаменитости площадью 1,3 тысячи квадратных метров был арестован государством и выставлен на торги. Кейдж пытался найти деньги, чтобы вернуть жилище, но ничего не вышло. Этим летом роскошные апартаменты Николаса перешли в собственность третьего лица.

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По данным американских СМИ, актер до последнего надеялся выкупить недвижимость. С домом в Лас-Вегасе у Кейджа связано много личных воспоминаний.

Особняк, который недавно ушел с молотка, Николас Кейдж купил в 2006 году. За элитную жилплощадь знаменитость отдала восемь с половиной миллионов долларов.

В доме есть все необходимое для роскошной жизни: кинотеатр, зона для игр, офисные помещения для рабочих встреч и переговоров, гостиные с прекрасными видом, спальни, гардеробные, баня, сауна, гараж на десять машино-мест, собственный сад. Интерьер особняка выполнен в бежевых тонах, повсюду уложен мрамор.

Отметим, дом Николаса Кейджа арестовали еще в 2009 году. Актер лишился недвижимости из-за неуплаты налогов. Кейдж задолжал казне более 14 миллионов долларов. Тогда же власти отобрали у знаменитости виллы в Калифорнии и в Новом Орлеане.

Отметим, в начале нулевых Николас Кейдж коллекционировал дома. Он скупал старинные замки и особняки в Европе и Америке. В 2008 году совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей Кейджу, составляла 48 миллионов долларов. Между тем, позднее выяснилось, что голливудская звезда не в силах содержать элитные квадратные метры и платить за них налоги.

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Фото: Jayne Russell / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 16:07 Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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