"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении

Юрия Стоянова прославила программа "Городок". Артист рассказал о личных переживаниях.

Актер Юрий Стоянов до 1993 года был никому не нужен. После окончания ГИТИСа знаменитость попала в Большой драматический театр имени Товстоногова, где играла только второстепенные роли. В кино Стоянова не приглашали. Невостребованность съедала артиста.

"Я обманул очень многих. Это несоответствие ожиданий, которые были связаны со мной у меня, у моих друзей, у моих родителей, у моих педагогов и у моих однокурсников. У них было ощущение у всех, так как я учился, как я заканчивал театральный вуз, как все складывалось, что, если также все будет продолжаться, то у меня будет невероятно успешная карьера. И я так думал. Я упал с большой высоты", – признался Стоянов в свежем интервью.

Юрий чувствует горечь, думая о том, что отец не успел узнать о его успехе. Папа актера скончался, до того, как тот прославился благодаря программе "Городок".

Знаменитость рассказала также, что мечтала отдать сыновний долг обеспечив родителю красивую жизнь с поездками за рубеж и дорогими авто. Юрий хотел открыть папе, который был талантливым врачом-гинекологом, частную клинику. Воплотить грезы в жизнь актер не смог. В 1993 году родитель Юрия заболел. У Стоянова не было денег вылечить отца.

"Оставался ровно год до программы "Городок". Он умер, когда мы сняли первый выпуск. "Городок" начался со смерти и закончился ею", – рассказал о мистическом совпадении Стоянов.

Напомним, сатирическая программа "Городок" выходила на экраны 19 лет. Проект закрыли после смерти актера Ильи Олейникова. Коллега и близкий друг Юрия Стоянова скончался 11 ноября 2012 года от онкологического заболевания.

Напомним, сегодня Юрий Стоянов – востребованный артист. В творческой копилке знаменитости много популярных проектов. Не так давно свет увидел сериал "Вампиры средней полосы", где Стоянов сыграл главную роль.