Global Talents Digital. День второй

11 июня прошел второй день Global Talents Digital. Это первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместил реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. Во второй день свои коллекции представили 19 брендов, а пять художников подготовили специальные цифровые работы для Global Talents Digital.

Global Talents Digital – проект Национальной палаты моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.



Be.Li.Ve. & Klubb Visuals (Россия / Франция)

В основе коллаборации уличного бренда одежды унисекс и виртуальных моделей – идея "каменных джунглей", которые наводят человека на мысли о саморефлексии и правильном выборе. Большая часть коллекции представлена агендерными вещами, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам. Oversize-худи, комплекты из денима в виде комбинезонов и удлиненных курток, футболки, жилеты и шорты свободного кроя впишутся в гардероб поколения Z. В качестве основных материалов коллекции выступают деним, который подчеркивает четкость силуэтов, и трикотаж, который смягчает четкость и строгость линий. Цветовая гамма варьируется от черно-белых оттенков до ярких неоновых, что подчеркивает многогранность и разноплановость поколения, для которого и предназначаются образы. Цифровую коллекцию разработала графический дизайнер The Digital Mary.

Svoboda Ravenstvo Bratstvo (Франция)

Бренд с французской пропиской был основан в 2017 году и уже успел зарекомендовать себя в качестве одного из лучших в сегменте трикотажной спортивной одежды. Вдохновение для образов новой коллекции дизайнер черпал из старых игр в жанре файтинг, отсюда – приглушенные тона, универсальность и многоплановость каждого представленного комплекта. Ветровки свободного силуэта с различными надписями, трикотажные комплекты, футболки и брюки никак не напоминают аутфиты "стрелялочных" игр, зато идеально впишутся в ритм и вайб большого города. Не может не порадовать и колористическое разнообразие, которое представлено красным, неоново-зеленым, белым, синим и черным оттенками.

BEINUNISON

Каждая коллекция BEINUNISON и его создательницы Леры Шадриной – царство минималистичного стиля с тяготением к стритвиру, главное в котором – комфорт и универсальность. Новая коллекция от BEINUNISON продолжает традиции бренда, заложенные в самом начале творческого пути в 2018 году. Сдержанная эстетика streetwear, лаконичность дизайна, любовь к неочевидным деталям, универсальность – все это в новом сезоне только набирает обороты под руководством Леры. Каждый образ олицетворяет главную мысль всей коллекции – жить в гармонии с самим собой, а значит, и с окружающим тебя миром. Вся коллекция – та база, которую можно комбинировать между собой и составлять новые образы каждый день. Бомберы, ветровки, худи, рубашки и футболки – все в оттенках серого, молочного и хаки с добавлением логотипа бренда, который в зависимости от вещи видоизменяется. Так, на трикотажных изделиях он вписан в графичный фрагмент карты Берлина, на свитшотах представлен в виде вышивки, а на рубашках появляется в виде шевронов, с вышитым логотипом BEINUNISON. Цифровую коллекцию разработала графический дизайнер Виктория Кобелкова.

Алексей Северин x Сера Рейкка "Infinite Scroll" (Италия / Франция)

Новая коллекция русско-итальянского художника, на счету которого работы с арт-группой Recycle и первой французской виртуальной моделью и актрисой, получила название Infinite Scroll и предлагает нам взяться за "листание" дизайнов, паттернов и культурных отсылок из разных исторических периодов, в то время как тело виртуальной модели будет выступать для них в качестве чистого холста. Да и сама коллекция больше похожа на зарисовки на тему "а что, если бы", а не на цельные образы, какими мы их привыкли видеть. Каждый лук воссоздает определенное настроение и эпоху: зрителям же будто предлагается пройти своеобразный квест и понять, что из предложенного можно использовать в реальной жизни, а что нет.

ANNAISS YUCRA x Ivaany (Перу)

Главная цель перуанского бренда ANNAISS YUCRA – передать культурный код страны с помощью одежды. Новая коллекция, получившая название "Матриархат", рассказывает о поколениях женщин разных возрастов, которые различаются цветом кожи и своими мировоззрениями. Как заявляет сама дизайнер Аннаисс Юкра Манийя, ""Матриархат" возражает против всех стереотипов в сфере красоты". Вся коллекция – взрыв цвета, который переплетается с геометричными формами, "рваным" кроем, нестандартными силуэтами и колор-блоком. Несмотря на эклектичность большинства образов, среди всего представленного можно найти и то, что вполне подойдет и для европейского жителя, который не боится показывать свое "я" и демонстрировать миру, кто он есть на самом деле. Цифровую коллекцию разработал графический дизайнер Байят Акеров и Виктория Кобелкова.

ГИДРОПЛАН

"Отражение Реальности" – именно такое название получила новая коллекция российского бренда ГИДРОПЛАН. Отсюда – сюрреалистичные мотивы, неоновые сочетания, мрачные оттенки и стейтмент-надписи. Вся коллекция представлена в виде верхней одежды, с нанесенными на нее принтами различной сложности и оригинальности. Рисунки в виде цепей, темных дыр, пирамид, пантер, третьих глаз и геометричных фигур создают ощущение конца мира и апокалиптические расстройства.

Shell (США)

Американский бренд был основан лишь в этом году, но уже принимает участие в мероприятии Global Talents Digital. Концепция Shell – объединение двух реальностей – цифровой и физической, поэтому дизайнеры марки предлагают виртуальную и реальную одежду различных стилей, тем самым снижая негативное влияние на окружающую среду и организуя небольшое производство, пропагандирующее принципы sustainable fashion. Первая коллекция бренда, получившая название "Все едино" (Everything is One), представляет собой утилитарный функциональный гардероб на все случаи жизни. К каждому предмету из коллекции бренда легко можно подобрать пару из остальной линейки. Крой и палитра подчеркивают стильность силуэтов, их вневременность и уместность в любой среде.

Марк Тудиско "-REVOLUTION-" (Германия)

Филиппино-итальянский художник, дизайнер и арт-директор, который сотрудничает с Nike, Reebok, Sprite и другими брендами, представляет свою арт-инсталляцию в рамках проекта Global Talents Digital. Главный посыл картины, представленной художником, можно выразить фразой, которую он провозгласил сам: "Неважно, что ждет нас в будущем. Никогда не расставайтесь!" В рамках проекта мы можем лицезреть обнимающуюся пару, выполненную в футуристичных металлических тонах, которая и становится символом единения и объединения.

Sushchenko (Исландия – Россия)

Наталья Сущенко черпает вдохновение из субкультуры демосцены, поэтому каждая коллекция ее независимого бренда – запоминающееся событие в мире модной индустрии. Stuck in velvet dream – именно такое название получила коллекция, которая представлена в рамках Global Talents Digital. Основной мотив каждого образа – ненавязчивые ноты 70-х, которые переданы с помощью покрашенного в малиново-красный и изумрудный бархата, вельвета, шерсти и жаккарда. Не забывает дизайнер и о крое и элементах, ставших знаковыми для эпохи 70-х: расклешенных брюках, плиссировке, рукавах-фонариках и галстуках на блузах. Несмотря на ностальгическое звучание образов коллекции, Наталья не забывает о будущем: так, принты в виде стрелок служат явной аллюзией на визуальный мир, в который мы медленно, но верно погружаемся. Цифровую коллекцию разработала команда ЯZAT.

CHAIN (Аргентина)

Плавные, текучие линии, нежные пастельные оттенки, агендерный крой и богатая ручная отделка каждого предмета – все это характеризует новую коллекцию аргентинского дизайнера, получившую название "Реконструкция постоянства". Весь декор, представленный в виде вышивок, выполнен с использованием винтажных хлопковых нитей. Кроме этого, можно заметить выполненные вручную принты по старинному методу катадзоме с применением рисовой пасты и натуральных пигментов. Особо хочется отметить экологическую составляющую бренда: все изделия производятся вручную из местных необработанных тканей с использованием органических красителей. Цифровую коллекцию разработала команда ЯZAT и графический дизайнер The Digital Mary.

VARVARA ZENINA

Бренд Варвары Зениной с самого момента своего основания в 2015 году заявил о себе как об адепте мужской и женской одежды в русском стиле. Каждая коллекция VARVARA ZENINA – сплетение аутентичных для нашей страны узоров с современными модными веяниями и тенденциями. Русская самобытность, культурная память, традиционализм и модерн переплетаются воедино, чтобы на выходе предстать перед нами в образах новых коллекций. Новая коллекция – продолжение традиций бренда. На этот раз Варвара исследует национальные костюмы русского Севера, а именно Архангельской и Вологодской губернии. Косоклинные сарафаны, так называемые сарафаны "на лифе", поликовые и бесполиковые рубахи-"окорока" и жаккардовое узорное вязание сочетались с актуальными нотами минимализма и деталями в виде казаков или моносерег.

Juan de La Paz (Боливия)

Juan de La Paz – бренд дуэта дизайнеров Хуана Перейра и Андре Джордана, основанный в 2009 году. Как рассказывают сами дизайнеры, основная миссия бренда – распространение элегантности, типичной для андской местности, именно поэтому каждое изделие наполнено магией Анд и объединяет в себе элементы, характерные для стран Латинской Америки. Новая коллекция – своеобразный сердечный привет дизайнеров из Анд, который призван рассказать о попытке спрятаться в недрах Матери Земли. Расслабленные туники, oversize-пончо, халаты, пижамные варианты и комплекты для дома выполнены в нежных песочных оттенках с добавлением национальных рисунков и принтов. Вся одежда окутана шармом текучести и комфорта, которые и становятся спасительными во враждебном современном мире. Создавая коллекцию, авторы экспериментировали с покраской пряжи натуральными красителями и использовали связанные вручную элементы.

TOMMAZO Studio (Кипр)

Тумазос Хараламбус – основатель и дизайнер бренда TOMMAZO Studio из Кипра. Название мужской коллекции Reborn III связано с духовным перерождением и внутренними изменениями, навеянными в условиях пандемии. По словам кипрского дизайнера, для того чтобы понять себя, необходимо полностью перезагрузиться. Элегантные двубортные и однобортные пиджаки от классического черного до провокационного сливового цвета подойдут как мужчинам, так и женщинам. Голубые костюмы с габаритными карманами, кожаные удлиненные плащи отличаются просторным свободным кроем. Абсолютная лаконичность в отделке, отсутствие крупной фурнитуры и безупречность силуэта стали визитной карточкой коллекции.

Sub Sensus "Peak"

В рамках онлайн-презентаций свою работу представил московский художник Sub Sensus, работавший с известными российскими и зарубежными исполнителями, в том числе с Трэвисом Скоттом и Migos. В центре мультимедийного полотна расположилась женщина, лица которой зритель не видит. Она находится в центре событий, что объемно передано с помощью новых технологий.

into|into

Дизайнер бренда into|into Инто Ниило подчеркивает, что в творчестве для нее важно "взаимодействие тела и пространства". Дополняемая в течение года капсула ювелирных украшений и аксессуаров "Драгоценные части" – это проект о принятии собственной человечности. Например, камни в кольцах для кончика пальца идеально повторяют форму ногтя. В ювелирных украшениях читается отсылка к эстетике раннего и позднего средневековья: кольчуга, металлический корсет, армированные детали изделий.

Kim Zulu (ЮАР)

Виртуальная модель Kim Zulu из ЮАР показала свою первую собственную digital-коллекцию. Общее название капсулы Unemulo, что переводится как "Совершеннолетие". Национальные цвета, анималистические сюжеты и силуэты напоминают о родине дизайнера. Платья обтягивают фигуру, но при этом линия плеч подчеркнута, этим силуэт напоминает древние наскальные изображения женщин. Экстремально яркие цвета также передают отношение дизайнера к локальной культуре.

duet.by.me

Российский бренд одежды и обуви duet.by.me представил коллекцию летней женской обуви. Открытые босоножки с тонкими ремешками, шлепанцы и сланцы из натуральной кожи, ассиметричные мюли и сандалии, лодочки с открытой пяткой. Летняя обувь в черном или белом варианте может быть строгой и лаконичной, идеально дополнять классический офисный образ. А может быть ярким акцентом цвета фуксии или изумруда для отдыха в городе. Компромисс найден: изящная обувь на удобном среднем каблуке на все случаи жизни. Графический дизайнер Байят Акеров подготовил цифровую коллекцию, которая появилась в дополненной реальности для see now, buy now.

Егор Голополосов x RTX STUDIO

Digital-художник и иллюстратор Егор Голополосов, работавший с Disney, Coca-Cola, Coach и многими другими известными брендами, поделился результатами своей работы с использованием новых технологий при поддержке RTX STUDIO. Для создания этого проекта художник использовал новый класс ноутбуков на базе графики GeForce RTX, созданных для продуктивной работы с визуальным контентом. Многократное ускорение работы приложений позволило художнику в полной мере реализовать задуманное в самые сжатые сроки. Сам Егор Голополосов считает сюрреалистический подход основным в своем творчестве и подчеркивает то, что "часто смысл появляется в хаосе", так как каждый зритель видит свое.

RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария)

В очередной раз дизайнер из Швейцарии выбрала женственность, а не практичность. Все модели из новой коллекции подчеркивают красоту и индивидуальность каждой женщины. Основными материалами коллекции являются шелк и сатин. Яркие принты напоминают палитру, переносят в мастерскую художника, а сочетание цветов является отсылкой к полотнам Эдгара Дега, чье творчество и вдохновило дизайнера. Ультракороткие платья с пышными рукавами выглядят максимально контрастно. Брюки с разрезами выше колена, воланы и плиссированные юбки придают легкость и свободу образу. Ассиметричные рукава, обнажающие плечи, выглядят игриво, воздушные банты на воротниках рубашек чередуются с тонкими бантами на талии платьев. Фурнитуры нет, есть крой, силуэт и цвет – такое сочетание выглядит подчеркнуто женственно, но умеренно и аристократично.

GUIDO VERA (Чили)

Дизайнер из Чили представил унисекс-коллекцию из переработанных материалов. Идеологией дизайнера и бренда является мысль о том, что мода не должна вредить окружающей среде. Основным материалом коллекции является глосс-сатин, синтетическая ткань с холодным бархатистым блеском, ее изготавливают при обработке полиэстера. Оригинальность каждой модели добавляет эффект крэш, или жатости: одежда выглядит рельефно за счет причудливых складочек. Цвета коллекции выдержанные, спокойные: черный цвет чередуется с бежевыми и кремовыми оттенками. Акцентным аксессуаром в презентации коллекции стала панама. Удлиненные силуэты подойдут как мужчинам, так и женщинам.

Антони Тудиско "babushka boi" (Германия)

Свои работы в рамках Global Talents Digital продемонстрировал Антони Тудиско – немецкий digital-художник. В его профессиональном портфолио есть сотрудничество с такими крупными брендами, как Nike, Versace и MTV. Выражать мнение об остросоциальных проблемах через яркие образы стало визитной карточкой дизайнера. В этот раз зрители увидели обезличенную модель в длинном платье с объемными рукавами, на каблуках, лицо которой полностью закрыто черным платком – это художественное переосмысление внешнего облика людей во время пандемии.

AFTER WORK STUDIO (Швейцария)

Швейцарский бренд AFTER WORK STUDIO – это творческое объединение дизайнера Карин Вютрих и графического дизайнера Мэттиаса Фюрста, удостоенное в 2019 престижной государственной награды. С 2016 года их бренд создает функциональную повседневную одежду с индивидуальными принтами. Видеопрезентация коллекции "Homeoffice" была снята 15 февраля 2020 года до разгара пандемии, создатели коллекции подчеркивают, что пророческие моменты видео абсолютно случайны. В промовидео модель подбирает образы для zoom-конференций и съемок в стиле FaceTime. Капсула состоит из удобной и практичной одежды: рубашки-платья, лосины, вязаные водолазки и платья.

САМШИТ

САМШИТ – это краснодарский бренд, основанный Сергеем Приходько. Видеопрезентация новой капсулы рассказывает об истории ее создания – идея посетила дизайнера во время изоляции, это хорошо подчеркнуто строками стихотворения "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку" Иосифа Бродского в исполнении самого автора. Капсульная коллекция "МЯКОТЬ" – это четыре худи из махровых полотенец, украшенные уникальными принтами. Анималистические принты были выбраны дизайнером неслучайно: вынужденное одиночество помогает игре воображения, так, домашние питомцы могут напомнить леопардов, диких кошек или других опасных животных. Цифровую коллекцию разработал графический дизайнер Байят Акеров.

13/7 (Польша)

Польский бренд 13/7 представил капсульную коллекцию из денима. Женская одежда выполнена в лоскутной технике. Слово "деним" вызывает ассоциацию с джинсами, но именно их в коллекции не было. Юбки, кроп-топы, платья, бермуды. Сочетание различных оттенков денима не только помогает создать новые образы из привычного материала, но и выгодно подчеркивает фигуру за счет контрастных переходов от голубого к белому и наоборот. Особыми акцентами стали пояса и бахрома, также выполненные из денима.