Певец Ivan настроен завоевать мир

Сенсационное появление Николая Носкова взбудоражило гостей презентации нового сингла "In Your Eyes" артиста IVAN (Александр Иванов). Видео с известным певцом в своем Instagram опубликовал продюсер Виктор Дробыш.



Николай Носков публично поблагодарил IVAN за исполнение композиции "Это здорово", а зал аплодировал стоя! Поддержать друга и талантливого музыканта также приехали Гузель Хасанова, Настасья Самбурская, Роман Архипов, Арсений Бородин, Иосиф Пригожин, Zena и многие другие.

Певец IVAN в 2015 году стал участником российского телешоу "Главная сцена", где занял второе место. Сейчас его клипы собирают сотни тысяч просмотров на YouTube. Кстати, вы точно его помните по эффектному выступлению в полуфинале "Евровидения 2016" от Беларуси.

IVAN пишет музыку и активно готовит к выходу свой первый альбом, в который войдут композиции на английском языке. "Быть не органичным в музыке, которую ты делаешь – это страшнее всего! Для меня важно не расплескать энергию. Энергию нужно аккумулировать. Хочется делать музыку world wide, чтобы по всей планете!" – говорит артист.

На вечеринке гости мероприятия услышали первый трек "In Your Eyes" из нового альбома. "Альбом будет разный! Почерк, конечно же, присутствует и он узнаваем. Будет сингл в более тяжелом формате, будет сингл полегче, будут баллады. Эксперимент ли это? Время покажет, но мне бы хотелось продолжить работу в этом направлении," – поделился певец.

IVAN решился на дерзкие перемены во внешнем образе. Сменил стрижку и пересмотрел стилистику концертных костюмов. Теперь он будет делать музыку, чтобы она звучала и за пределами страны.

