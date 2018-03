Группа Shoo даст праздничный весенний концерт

24 апреля в клубе "16 Тонн" состоится сольный концерт absolute soul группы Shoo. Выступление музыканты посвятят презентации нового EP "Твоя Земля", долгожданной весне и дню рождения фронтвумен группы – Шуни Балашовой.

В пластинку "Твоя Земля" вошли четыре трека: ключевая композиция "Твоя земля", "Just Energy of Absolute Soul", "Синие сети" и "You Got Me". Альбом будет доступен для слушателей на всех цифровых платформах и физических носителях уже 20 апреля. Релиз EP состоится на лейбле Universal Music. Кроме песен с нового мини-альбома, в программе концерта прозвучат концертные боевики группы и новые композиции.

"За день до концерта я отпраздную свое 25-летие – особенный рубеж в жизни каждого человека, а тем более творческого, – поделилась Шуня. – Помните, БГ пел: "Мне двадцать пять, и я до сих пор не знаю, чего хочу"? Так вот, мне повезло, я точно знаю, кем хочу быть и твердо иду к своим целям и мечтам. Сопутствующие победы только укрепляют мою в веру в то, что я все делаю правильно и живу своей жизнью. Релиз на Universal Music, случившийся в канун моего дня рождения, тому доказательство!"

Группа Shoo – резидент фестиваля "Усадьба Jazz", победитель конкурса "Усадьба Jazz Роза Хутор", призер Emergenza 2017, специальный гость концертов Lamb и Deep Forest, обладатель гранта президента Российской Федерации, который музыканты получили за свою просветительскую идею.

Начало: 20.00

Адрес: Пресненский Вал, 6, стр. 1, м.Улица 1905 года