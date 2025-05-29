Причал Парк "Фили" открыт после ремонта

Капитальный ремонт сооружения провели впервые за 50 лет службы

На Филевской набережной, расположенной на правом берегу Москвы-реки, отремонтировали причал Парк «Фили». В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства не только заменили покрытие, но и уложили новые железобетонные плиты в основание сооружения.

Причал в Филевском парке был построен в 1974 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Поэтому специалистам горхозяйства пришлось провести большой объем работ. Сначала были демонтированы бетонные плиты мощения площадки и вывезена старая песчано-гравийная смесь. Отбойные устройства и ограждение тоже потребовалось снять.

После этого начались строительно-восстановительные работы. Специалисты уложили бетонное покрытие на причальных стенках, расчистили швы. Затем закрепили новые железобетонные плиты в основании причала и облицевали его гранитом. Заменили отбойные устройства, а также перила причала и лестничных сходов.

На финальном этапе мастера обновили деформационные марки - металлические знаки наблюдательной геодезической сети, которые устанавливают в верхнем строении сооружения. Они нужны для того, чтобы контролировать состояние причала, заметить его деформацию в начале процесса и провести своевременный ремонт.

Ранее был сделан новый настил на Новоспасском причале Краснохолмской набережной. Прежний, прослуживший порядка пяти лет, обветшал из-за физической нагрузки и негативных погодных явлений. Ремонтные работы здесь были спланированы таким образом, чтобы минимизировать доставляемое горожанам неудобство, – для этого проход не перекрывали полностью, частично он был доступен пешеходам.

Как сообщается, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ежегодно проводят подобные ремонтно-восстановительные работы на водных объектах, а также ведут масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Такие мероприятия отвечают целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни» и способствуют созданию комфортной городской среды.