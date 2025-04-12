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Суббота 12 апреля

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Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Игры на смартфонах прошли путь от простых таймкиллеров до полноценной части индустрии с миллиардами долларов оборота. Сегодня мобильный гейминг – это не просто "чем бы заняться в метро", а целая вселенная с киберспортом, стримами, донатом и хардкорной аудиторией.

Эра «Змейки»

Все началось с примитивных встроенных игр — вроде легендарной «Змейки», хорошо знакомой обладателям телефонов Нокиа. Затем пришли Java-игры, которые можно было скачивать с сайтов, по Bluetooth или по WAP. Это были простые 2D-игры с пиксельной графикой и управлением с кнопок. Тогда гейминг был просто дополнением к телефону. Все работало на слабом железе, в оффлайне и стоило копейки — или вообще ничего.

Бум iOS и Android

С появлением App Store и Google Play все поменялось. Смартфоны стали мощнее, экраны — сенсорными, а сами игры — красивее и удобнее. Появились простые, но качественные игры, ориентированные на всех, начался бум условно-бесплатных игр с покупками внутри. Мобильный гейминг стал отдельным рынком и тот факт, что вы сегодня можете скачать игры на Андроид, отчасти завязан именно на этом толчке в индустрии.

Эра доната и гиперказуала

Почти сразу после этого индустрия начала зарабатывать серьезные деньги, и игры стали монетизироваться через рекламу, так называемый донат и платные подписки.

Появился жанр гиперказуал — максимально простые игры с затягивающим геймплеем. Такие игры «выстреливали» за счет рекламы и вирусного эффекта. Параллельно начали появляться и серьезные проекты с многопользовательским элементом, которые доказали, что на смартфоне можно играть по-настоящему.

Смартфон как игровая платформа

Сегодня смартфоны — это полноценные игровые устройства. Появилась графика уровня консоли, а многие игры — особенно на флагманах — выглядят и играются почти как на ПК.

Вокруг многих игр, ориентированных на мобильные гаджеты, выросла киберспортивная сцена с турнирами и призами.

Сегодня многие игры позволяют играть на смартфоне и продолжать на ПК или консоли. Вместе с тем простые игры без многопользовательских режимов из прошлых эпох, как по ссылке, тоже остаются на плаву.

Что дальше?

Игровая индустрия на смартфонах эволюционировала от простейших аркад до полноценной игровой экосистемы. Теперь телефон — это не «чтобы убить время», а «чтобы погрузиться в игру». И, судя по трендам, это только начало.

Будущее — за улучшенной графикой, VR/AR-играми, ИИ-соперниками и еще большей персонализацией. Смартфон становится не просто средством связи, а центром развлечений и игрового опыта.

Шоу-бизнес в Telegram

12 апреля 2025, 21:21
Дни.ру✓ Надежный источник

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