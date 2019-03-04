Как привлечь врачей и учителей на село

Учителей для сельских школ нужно готовить на местах, а привлекать врачей для работы на селе можно, заинтересовав их материально. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о программах "Земский учитель" и "Земский доктор".

О программе "Земский учитель" речь пойдет на масштабных парламентских слушаниях по образованию, которые пройдут в Госдуме. У депутатов уже есть большой опыт проведения таких встреч. На этот раз парламентарии обсудят проблемы образования на селе с министром просвещения, представителями регионов и экспертами, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, школа обязательно должна заниматься профориентацией. Хорошим стимулом для того, чтобы школьник вернулся работать в родные пенаты учителем может стать миллион рублей. Об этом говорил в своем недавнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

"Нам хотелось бы, чтобы мы в ходе больших парламентских слушаний обсудили этот вопрос с участием министра просвещения, представителей регионов и профессионального сообщества. Пригласим и молодых выпускников, тех, кто уже решил поехать в школу, тех, кто в будущем планирует поехать в сельскую школу в рамках программы "Земский учитель"", – сказал Володин и добавил, что параллельно с обсуждением депутаты будут готовить законодательную базу для реализации программы.





Спикер подчеркнул, что работа по ней не может ограничиться только принятием законов, она должна строиться во взаимодействии с властями на местах, министерствами и комитетами по образованию, самими школами.

Остановился Володин и на проблеме нехватки врачей в сельской местности. В некоторых районах дефицит медицинских кадров доходит до 50%, решать эту проблему нужно комплексно, при активном подключении регионов к реализации программы другой важной программы – "Земский доктор". Спикер напомнил, что возникший дефицит кадров стал следствием ошибок, допущенных при оптимизации системы здравоохранения. В результате было закрыто множество фельдшерско-акушерских пунктов в селах.

По мнению Володина, для решения проблемы нехватки медицинских кадров в селах необходимо вести профориентацию в школах и в медицинских вузах. "Хотелось бы, чтобы вот такая системная основа была в обязательном порядке, потому что все другое – это также попытка откупиться средствами и сказать: ну, вот, вы знаете, кто хочет миллион, получаете, приезжайте. Нет!", – сказал Володин.





Напомним, что при реализации программы "Земский доктор" также будет предусмотрена выплата миллиона рублей при переезде врача в сельскую местность. Фельдшер получит 500 тысяч рублей. При этом важно ,что предполагается снять возрастное ограничение в 50 лет для тех, кто захочет работать в глубинке.

Комментируя отмену ограничений по возрасту, Вячеслав Володин отметил, что это абсолютно правильно, поскольку соответствует запросам общества и позволит расширить число участников этой программы.

Другая важная тема в медицинской сфере – оказание паллиативной помощи неизлечимым больным. Спикер пообещал, что законодатели будут анализировать, как работает соответствующий закон. Его принятие Володин назвал важным шагом.

Паллиативная медицинская помощь – новое в законодательстве. В ней сегодня нуждается около миллиона россиян.

Глава Думы указал, что закон позволит оказывать паллиативную помощь как в специальных медицинских учреждениях, так и на дому. "Принятый закон – это важный шаг, но не менее важно проанализировать правоприменительную практику, как закон работает. Если есть проблемы, их необходимо исправить, а не бросать решение", – сказал спикер.

Напомним, что закон о паллиативной помощи уже приняла Дума и одобрил Совет Федерации. Документ предусматривает облегчение боли всеми доступными методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными.