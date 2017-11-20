Госдума жестко отстаивает интересы регионов

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Понедельник 20 ноября
Лента новостей
18:41
90-летняя актриса раскрыла роман с Бондарчуком
18:18
Лукашенко начал охоту на украинских шпионов
18:03
Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения
17:38
Как сэкономить на новогодних путешествиях
17:37
Volvo V90: 14 фактов, и ни слова больше
17:09
Главное белое новогоднее шоу "SnowПати-3" пройдет "Олимпийском"
17:03
Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича
16:55
Ученые установили причины аварии в Чернобыле
16:50
Дубай открыл двери для гурманов всего света
16:29
3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис
16:17
Толстый участник шоу о похудении шокировал Сеть
16:12
Москва и Тбилиси исправили ошибки Саакашвили
16:01
Сокольническую площадь перекроют на два года
15:44
Врачи разрушили мифы о холестерине
15:42
Цыганова назвала Бузову и Собчак уродством
15:42
Московская реновация станет примером для всего мира
14:59
Iru Fushi: Гастрономический рай на Мальдивах
14:54
Фото Маликова с голыми девушками утекло в Сеть
14:50
Убийца "пьяного" мальчика обжаловала приговор
14:48
В Москве названы победители премии в области экологии
14:39
Стала известна погода на Новый год
14:31
На Киевском вокзале в Москве объявлена угроза взрыва
14:26
"Как Березовский": отец Захарченко объяснил происхождение миллиардов
14:23
Патриарх Кирилл предрек скорый конец света
14:22
Собчак после "Чернобыля" перестала узнавать мужа
14:15
В детском саду в Москве умерла 4-летняя девочка
13:57
Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике
13:51
Старшенбаум об иронии судьбы в сериале "Психологини"
13:46
В Москве хотят взорвать Останкинскую телебашню
13:41
Сын благодарит бога за автоаварию Караченцова
13:37
"Газпром" выложит на юбилей миллионы рублей
13:24
"Единая Россия" разворачивается в сторону регионов
13:13
Молодежь резко изменила сексуальные вкусы
13:08
На севере Москвы на мужчину набросились с мачете
13:06
"Невинные солдаты вермахта": выступление школьника повергло Россию в ужас
13:01
Что ждет любительниц увеличить ягодицы
12:46
Суровая уральская учительница ударила школьника из-за апельсина (видео)
12:34
Госдума дает уникальный шанс талантливой молодежи
12:28
Долина в золотом халатике огорчила надменностью
12:26
Чемпионка Уимблдона Яна Новотна умерла от рака
12:26
Лазарева и Хворостовского втянули в грязный скандал
12:19
У iPhone X найден новый недостаток
12:17
На Байконуре произошла внештатная ситуация
12:04
Молодежный форум Госдумы может стать ежегодным
12:00
Мать и сестра миллиардера Захарченко сбежали из страны
11:56
Фокусам и магии научат по телевизору
11:51
Ближайшая подруга пропала после второго венчания Пугачевой
11:49
В Петербурге из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро
11:48
Сделавшая уколы красоты Стриженова стала похожа на страуса
11:40
Сибирские школьники облили бензином и подожгли щенков
11:22
Буланова об интимной жизни с Радимовым после развода
11:18
В отношении руководителей банка РПЦ возбудили дело
11:15
Голая модель с лишним весом признана лучшей "русалкой"
10:45
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
10:44
Мытье посуды продлевает жизнь
10:37
Подлый любовник Волочковой встречается с женой ее водителя
10:26
Гороскоп с 20 по 26 ноября
10:21
Шурыгина врезала охамевшему Блюменкранцу из "Дома-2"
10:10
Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:06
NASA предсказало гибель человечества
09:50
Что случилось с лицом 63-летней Успенской
09:41
Аскеров устроил скандал в "Что? Где? Когда?"
09:35
В центре Москвы обокрали магазин игрушек
09:24
Развестись россиянам станет проще
09:20
71-летний Добрынин заявил об уходе со сцены
08:56
В Москве охранник клуба напал на журналистку
08:40
Незадолго до смерти Ноткин пережил трагедию
08:37
Взбешенная разводом жена грязно обозвала и обматерила Руссо
08:31
Агутин вышел в свет с новой любовницей
08:18
Бузова развлеклась с футболистами на вечеринке Погребняк
07:58
В Зеленограде водитель наехал на пешехода и избил его
17:55
Секретная служба поймала преступника у Белого дома
17:37
Под Москвой загорелась квартира
17:26
В Чечне боевики напали на полицейских
17:09
На Украине избили последнего помощника Саакашвили
16:53
Солнцев нашел применение алкогольной страсти Волочковой
16:28
В Москве случилась массовая авария
16:07
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
15:45
В центре Москвы закрыли подпольное казино
15:32
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)
15:13
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
14:59
Володин открыл стелу города воинской славы в Калаче-на-Дону
14:24
Хилькевич поразила развратным нарядом официантки
14:18
Голодная Лолита прилюдно набросилась на мужика с сочной сосиской
14:00
На северо-востоке Москвы нашли изрезанное тело мужчины
13:40
Боярская впервые показала лицо ребенка
13:12
В Москве ребенок попал в больницу после падения в фитнес-клубе
12:49
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
12:28
На Ярославском направлении МЖД случился сбой
12:05
В Москве отменили ноябрьские морозы
11:32
Корону "Мисс мира" получила индианка
11:13
Из квартиры в Москве вынесли украшения на 11 миллионов
11:02
Садальский напал на Пугачеву после венчания
10:44
Овечкину сделали операцию после жуткой травмы
10:25
Вдова заговорила о странных совпадениях после смерти Яковлева
10:00
Соблазненная цыганом Брежнева пострадала из-за бриллиантов
18:04
Основатель AC/DC умер после продолжительной болезни
17:36
Как проходило второе венчание Пугачевой
17:30
Любовницу Тарасова распекли за огромный золотой крест на шее
16:48
Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Садальский напал на Пугачеву после венчания
Бузова развлеклась с футболистами на вечеринке Погребняк
Что случилось с лицом 63-летней Успенской
Политика

Госдума жестко отстаивает интересы регионов

Фото: duma.gov.ru
Госдума в насыщенной политикой повестке прошлой недели нашла время и для социальных вопросов. Это, в частности, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, которые должны оздоровить экономику российских регионов.
прочитано 367 раз

Внимание общественности парламентская неделя 13–17 ноября привлекла громкими политическими законопроектами: депутаты наделили зарубежные СМИ статусом иноагентов, ужесточили наказание за вербовку террористов. Не упустили парламентарии и не менее значимые для рядовых граждан социальные вопросы – правда, для этого пришлось провести дополнительное пленарное заседание.

ПО ТЕМЕ

Госдума дает уникальный шанс талантливой молодежи

Молодежный форум Госдумы может стать ежегодным

Госдума приняла бюджет роста во втором чтении

Анализ социалки, рассмотренной в Госдуме, провели эксперты Фонда ИСЭПИ во главе с директором по исследованиям Александром Пожаловым. Результаты их работы опубликованы на портале "Политаналитика". Авторы исследования подчеркивают: главный итог – наведение порядка с региональными финансами, а также наделение субъектов Федерации большими полномочиями в экономической сфере (местным властям дали так называемый второй ключ в некоторых вопросах налоговой политики).

В частности, за ними оставили право снизить или даже обнулить налог на движимое имущество предприятий (по ставке не более 1,1% вместо 2,2%). Им также предоставили возможность уменьшать налог в части, идущей в региональный бюджет, на понесенные расходы по приобретению оборудования и модернизации производства.

Есть новшества и в отношении резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Принятые Госдумой поправки уменьшают федеральную часть налога на прибыль до 2% (вместо 3% для остальных бизнес-субъектов) и предусматривают право регионов давать резидентам ОЭЗ льготы по "региональной" части налога на прибыль (максимальный размер которой составит не более 13,5%).

В Бюджетный кодекс депутаты добавили нормы, позволяющие правительству дополнительно выделить регионам до 55 миллиардов бюджетных кредитов уже в 2017 году (ранее шли разговоры о том, что программа бесплатного кредитования регионов будет свернута). Более того, субъектам Федерации, долги которых превышают 100% доходов бюджета, дадут возможность исправить ситуацию до 2020 года – не применяя к ним никаких санкций.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Аналитики пришли к следующим выводам: основное внимание центра (и парламента в том числе) направлено на создание условий для поэтапной расчистки региональных бюджетов от критических долгов. В связи с этим объявленная Владимиром Путиным в сентябре долгосрочная (до десяти лет) программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов подкреплена решениями Госдумы и Совета Федерации. Этой осенью парламентарии уделили значительно больше внимания вопросам поддержки региональных финансов, чем прежде.

Эксперты подчеркивают, что таким образом подтвердились прогнозы первого полноценного бюджетного цикла для Госдумы седьмого созыва. Согласно им, нижняя палата парламента, наполовину сформированная из депутатов-одномандатников, станет более активно и успешно отстаивать интересы регионов – даже в условиях жесткой партийной вертикали и централизованных межбюджетных отношений.

Госдума не только поддержала решение о выделении дополнительных 40 миллиардов рублей регионам на программы благоустройства в 2019-2020 годах. Депутаты также рассмотрели два депутатских законопроекта "Единой России", касающихся сферы благоустройства. Второе чтение прошел документ, упрощающий принятие жителями малых населенных пунктов решений о самообложении. Теперь в малых населенных пунктах такие вопросы достаточно выносить на сходы жителей с соответствующим кворумом.

Фото: duma.gov.ru

Второй законопроект "ЕР" прошел процедуру первого чтения. Он уточняет распределение полномочий по благоустройству территории муниципальных образований. Регионы не только получат право определять требования к порядку участия собственников недвижимости в благоустройстве прилегающих территорий, но и вводить административную ответственность за их нарушение. Когда закон будет окончательно принят, заработает система штрафов за уничтожение результатов благоустройства – к примеру, за парковку на газоне или детских площадках.

Не оставили депутаты без внимания и права авиапассажиров: успешно прошли второе и третье чтения поправки в Воздушный кодекс. Теперь максимальный штраф за задержку перевозки может достигать шести миллионов рублей. Кроме того, пассажиры смогут судиться с авиакомпаниями по месту жительства, а не месту регистрации перевозчика. 

Автор: Андрей Евлампиев20 ноября 2017, 13:28

Политика

Раненую Меркель загнали в угол
Варшаву обвинили в ублажении Кремля
Мечтателя Порошенко жестко спустили с небес на землю
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения

Шоу-бизнес

Руссо обматерил и оставил без денег униженную красавицу-жену
Фото Маликова с голыми девушками утекло в Сеть
Собчак после "Чернобыля" перестала узнавать мужа
Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике

Проишествия

Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

Старшенбаум об иронии судьбы в сериале "Психологини"
Основатель AC/DC умер после продолжительной болезни
Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"
Бабушка продала квартиру ради Мацуева
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом 63-летней Успенской

Певицу все труднее узнать
Шоу-бизнес

Подлый любовник Волочковой встречается с женой ее водителя

Балерина возмущена произошедшим
Шоу-бизнес

Ближайшая подруга пропала после второго венчания Пугачевой

Алину Редель не могут найти
Шоу-бизнес

Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике

Телезрители выберут имя сыну телеведущего

Гороскоп

Гороскоп с 20 по 26 ноября
Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву

Фоторепортажи

Долина в золотом халатике огорчила надменностью
Корону "Мисс мира" получила индианка
Как проходило второе венчание Пугачевой
Соблазнительные фото новой помощницы Шойгу

Спорт

Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)
Овечкину сделали операцию после жуткой травмы

Регионы

Суровая уральская учительница ударила школьника из-за апельсина (видео)
Сибирские школьники облили бензином и подожгли щенков
Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
Вор уснул с добычей у дома жертвы
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru