Госдума жестко отстаивает интересы регионов

Госдума в насыщенной политикой повестке прошлой недели нашла время и для социальных вопросов. Это, в частности, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, которые должны оздоровить экономику российских регионов.

Внимание общественности парламентская неделя 13–17 ноября привлекла громкими политическими законопроектами: депутаты наделили зарубежные СМИ статусом иноагентов, ужесточили наказание за вербовку террористов. Не упустили парламентарии и не менее значимые для рядовых граждан социальные вопросы – правда, для этого пришлось провести дополнительное пленарное заседание.

Анализ социалки, рассмотренной в Госдуме, провели эксперты Фонда ИСЭПИ во главе с директором по исследованиям Александром Пожаловым. Результаты их работы опубликованы на портале "Политаналитика". Авторы исследования подчеркивают: главный итог – наведение порядка с региональными финансами, а также наделение субъектов Федерации большими полномочиями в экономической сфере (местным властям дали так называемый второй ключ в некоторых вопросах налоговой политики).

В частности, за ними оставили право снизить или даже обнулить налог на движимое имущество предприятий (по ставке не более 1,1% вместо 2,2%). Им также предоставили возможность уменьшать налог в части, идущей в региональный бюджет, на понесенные расходы по приобретению оборудования и модернизации производства.

Есть новшества и в отношении резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Принятые Госдумой поправки уменьшают федеральную часть налога на прибыль до 2% (вместо 3% для остальных бизнес-субъектов) и предусматривают право регионов давать резидентам ОЭЗ льготы по "региональной" части налога на прибыль (максимальный размер которой составит не более 13,5%).

В Бюджетный кодекс депутаты добавили нормы, позволяющие правительству дополнительно выделить регионам до 55 миллиардов бюджетных кредитов уже в 2017 году (ранее шли разговоры о том, что программа бесплатного кредитования регионов будет свернута). Более того, субъектам Федерации, долги которых превышают 100% доходов бюджета, дадут возможность исправить ситуацию до 2020 года – не применяя к ним никаких санкций.

Аналитики пришли к следующим выводам: основное внимание центра (и парламента в том числе) направлено на создание условий для поэтапной расчистки региональных бюджетов от критических долгов. В связи с этим объявленная Владимиром Путиным в сентябре долгосрочная (до десяти лет) программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов подкреплена решениями Госдумы и Совета Федерации. Этой осенью парламентарии уделили значительно больше внимания вопросам поддержки региональных финансов, чем прежде.

Эксперты подчеркивают, что таким образом подтвердились прогнозы первого полноценного бюджетного цикла для Госдумы седьмого созыва. Согласно им, нижняя палата парламента, наполовину сформированная из депутатов-одномандатников, станет более активно и успешно отстаивать интересы регионов – даже в условиях жесткой партийной вертикали и централизованных межбюджетных отношений.

Госдума не только поддержала решение о выделении дополнительных 40 миллиардов рублей регионам на программы благоустройства в 2019-2020 годах. Депутаты также рассмотрели два депутатских законопроекта "Единой России", касающихся сферы благоустройства. Второе чтение прошел документ, упрощающий принятие жителями малых населенных пунктов решений о самообложении. Теперь в малых населенных пунктах такие вопросы достаточно выносить на сходы жителей с соответствующим кворумом.

Второй законопроект "ЕР" прошел процедуру первого чтения. Он уточняет распределение полномочий по благоустройству территории муниципальных образований. Регионы не только получат право определять требования к порядку участия собственников недвижимости в благоустройстве прилегающих территорий, но и вводить административную ответственность за их нарушение. Когда закон будет окончательно принят, заработает система штрафов за уничтожение результатов благоустройства – к примеру, за парковку на газоне или детских площадках.

Не оставили депутаты без внимания и права авиапассажиров: успешно прошли второе и третье чтения поправки в Воздушный кодекс. Теперь максимальный штраф за задержку перевозки может достигать шести миллионов рублей. Кроме того, пассажиры смогут судиться с авиакомпаниями по месту жительства, а не месту регистрации перевозчика.