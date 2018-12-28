Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске

В аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет компании Utair. Как пишет портал nashgorod.ru, причиной стала неисправность в двигателе.
Борт выполнял рейс из Новосибирска в Москву. Пострадавших нет, пассажирам предоставили напитки и питания в ожидании другого рейса. В ходе инцидента пострадавших нет. Для пассажиров организованы напитки и питание.
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