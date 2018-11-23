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Регионы

Просевший Крымский мост взбудоражил россиян

Фото:most.life/multimedia
Украинцы нашли новый повод для радости. Очередная "перемога" предсказуемо связана с Крымским мостом. В Незалежной заявили, что трасса из-за неустойчивого грунта якобы начала проседать, а раз так, то дорогу неминуемо ждет обрушение.  
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"Сенсационную" новость о проседании моста распространило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий – известный поставщик фейков в медийное пространство. В ведомстве сослались на снимки из космоса. В итоге украинцы сделали вывод, что Крымский мост частично проседает, частично поднимается: одни объекты уходят вниз со скоростью 89 миллиметров в год, а другие идут вверх со скоростью 52 миллиметра.

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Крымский мост

Крымский мост

Украинское министерство сослалось на неких экспертов, которые заявили, что вертикальное смещение арок Керченского моста говорит о нестабильности морского дна в тех местах, где установлены опоры трассы. В ведомстве резюмировали, что проезд по мосту может угрожать жизни людей.  

На благодатной теме дороги через Керченский пролив потопталось и пропагандистское издание "Крым. Реалии", рассказывающее украинцам об "ужасах жизни в оккупированном Крыму". Издание опубликовало комментарий профессора Института водных проблем Российской академии наук Владимира Дебольского.  

Крымский мост по-прежнему не дает покоя украинцам. Фото:most.life/multimedia

"Вертикальные смещения на 8 сантиметров – проседание или подъем – конечно, можно сразу заметить на полотне. Опоры делаются такие, что для пролетов эти 8-10 сантиметров учитываются, все это предусматривается", – отметил эксперт. По его словам, за любыми смещениями трассы через Керченский пролив ведется пристальное наблюдение.  

Чем ближе открытие железнодорожной части Крымского моста, тем сильнее истерика в Незалежной. Фото:most.life/multimedia

Дебольский отметил, что для этого устанавливаются датчики, которые позволяют оценить степень проседания конструкций Крымского моста. При этом ученый подверг сомнению заявления украинцев, которые увидели 8-сантиметровое проседание из космоса. "Конечно, вы такие молодцы, если это умеете, однако я в это не верю. Я знаю, на что способны спутники, и сильно сомневаюсь, что на такое", – иронизировал специалист.

На новую байку из Незалежной отреагировали и пользователи Сети. "Украинцы разразились новой небылицей: теперь Крымский мост, оказывается, "просел". Заняться экономикой, закончить войну, починить дороги и мосты? Нее, зачем, гораздо веселее выдумать очередной фейк, а потом в него уверовать. Больные люди", – с негодованием написал пользователь Twitter Константин Симонов. 

Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно непростая – много слабых илистых грунтов.  

Однако до начала строительства Крымского моста проводились многомесячные инженерно-геологические изыскания, под каждую авто– и железнодорожную опору бурили геологическую скважину, отбирали пробы – велась кропотливая работа по изучению архивов исследований прошлых лет. Кроме того, выбирались специальные типы свай, которые могут достать до твердой породы. Длина некоторых составляет 105 метров.  

В украинские фейки про Крымский мост уже никто не верит. Фото:most.life/multimedia

Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение по Крымскому мосту для всех автомобилистов.    

В целом с момента запуска автомобильного движения по трассе через Керченский пролив проехали более транспортных средств. В настоящее время продолжается сооружение железнодорожной части, которая будет открыта в следующем году.  

Автор: Иван Поляков23 ноября 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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