Просевший Крымский мост взбудоражил россиян

Украинцы нашли новый повод для радости. Очередная "перемога" предсказуемо связана с Крымским мостом. В Незалежной заявили, что трасса из-за неустойчивого грунта якобы начала проседать, а раз так, то дорогу неминуемо ждет обрушение.



"Сенсационную" новость о проседании моста распространило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий – известный поставщик фейков в медийное пространство. В ведомстве сослались на снимки из космоса. В итоге украинцы сделали вывод, что Крымский мост частично проседает, частично поднимается: одни объекты уходят вниз со скоростью 89 миллиметров в год, а другие идут вверх со скоростью 52 миллиметра.

Украинское министерство сослалось на неких экспертов, которые заявили, что вертикальное смещение арок Керченского моста говорит о нестабильности морского дна в тех местах, где установлены опоры трассы. В ведомстве резюмировали, что проезд по мосту может угрожать жизни людей.

На благодатной теме дороги через Керченский пролив потопталось и пропагандистское издание "Крым. Реалии", рассказывающее украинцам об "ужасах жизни в оккупированном Крыму". Издание опубликовало комментарий профессора Института водных проблем Российской академии наук Владимира Дебольского.





"Вертикальные смещения на 8 сантиметров – проседание или подъем – конечно, можно сразу заметить на полотне. Опоры делаются такие, что для пролетов эти 8-10 сантиметров учитываются, все это предусматривается", – отметил эксперт. По его словам, за любыми смещениями трассы через Керченский пролив ведется пристальное наблюдение.





Дебольский отметил, что для этого устанавливаются датчики, которые позволяют оценить степень проседания конструкций Крымского моста. При этом ученый подверг сомнению заявления украинцев, которые увидели 8-сантиметровое проседание из космоса. "Конечно, вы такие молодцы, если это умеете, однако я в это не верю. Я знаю, на что способны спутники, и сильно сомневаюсь, что на такое", – иронизировал специалист.

На новую байку из Незалежной отреагировали и пользователи Сети. "Украинцы разразились новой небылицей: теперь Крымский мост, оказывается, "просел". Заняться экономикой, закончить войну, починить дороги и мосты? Нее, зачем, гораздо веселее выдумать очередной фейк, а потом в него уверовать. Больные люди", – с негодованием написал пользователь Twitter Константин Симонов.

Украинцы разразились новой небылицей: теперь Крымский мост, оказывается, "просел". Заняться экономикой, закончить войну, починить дороги и мосты? Нее, зачем, гораздо веселее выдумать очередной фейк, а потом в него уверовать. Больные люди. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 23 ноября 2018 г.

Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно непростая – много слабых илистых грунтов.

Однако до начала строительства Крымского моста проводились многомесячные инженерно-геологические изыскания, под каждую авто– и железнодорожную опору бурили геологическую скважину, отбирали пробы – велась кропотливая работа по изучению архивов исследований прошлых лет. Кроме того, выбирались специальные типы свай, которые могут достать до твердой породы. Длина некоторых составляет 105 метров.





Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение по Крымскому мосту для всех автомобилистов.

В целом с момента запуска автомобильного движения по трассе через Керченский пролив проехали более транспортных средств. В настоящее время продолжается сооружение железнодорожной части, которая будет открыта в следующем году.